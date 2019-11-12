По итогам понедельника российский рынок акций снизился на 0,4% и закрылся около отметки 2961 пункт. Ближайшая поддержка расположена в районе чуть выше 2900 пунктов, так что пространство для снижения еще есть.

Однако характер торгов последних двух дней указывает на то, что масштабных распродаж не наблюдается. Более того, вчера непонятно на чем опять взлетели на 4% обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Более 2% прибавили бумаги ВТБ. Наблюдался спрос и в отдельных акциях «второго эшелона».

Это говорит, что покупки могут в любой момент вернуться и в основные «голубые фишки». Поэтому с шортами нужно быть очень осторожными.

Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Около нуля торгуются американские фьючерсы, чуть выше 62 долларов за баррель располагается нефть. Таким образом, ждем открытия рынка около вчерашнего закрытия. Скорее всего, околонулевая динамика будет наблюдаться как минимум и на протяжении первой половины дня.

В дальнейшем рынок может как начать восстанавливаться, так и продолжать небольшое снижение, пространство для обоих маневров есть.

Хуже рынка опять обещает быть «Норильский Никель» из-за продолжающегося снижения мировых цен на никель после ожидания увеличения поставок металла из Индонезии.

Пара доллар-рубль предпринимала вчера робкие попытки уйти выше 64, но сил рублевым «медведям» не хватило. Впрочем, у них есть еще несколько дней до начала налогового периода для реализации своих планов. Сильным сопротивлением обесцениванию рубля является район 65,5, но для этого нужно хотя бы закрепиться выше 64,1.

Нефть нащупала для себя новый комфортный диапазон 61-63 доллара за баррель. Около нижней его границы начинаются сильные покупки, а выше 62,5 – продажи. Пока как-то скучен и новостной фон для нефти. Давно мы не слышали заявлений Трампа о том, что цены на нефть высоки, а со стороны Ближнего Востока нет намеков на необходимость снижения квот на добычу из-за рисков перепроизводства сырья в первом полугодии следующего года. Не ждем мы принципиальных изменений и на рынке нефти сегодня.