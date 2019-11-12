По итогам торгов 11 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,39% до 2961,46 п., а РТС на 0,5% до 1460,84 п.

С первых минут торгов отечественный рынок взял курс на снижение, реагируя на негативный внешний фон. Поводом для пессимизма продолжает оставаться ситуация в Гонконге. Уличные протесты лишь усиливаются и становятся более яростными. Кроме того, в последние дни президент США Д. Трамп несколько раз высказался по поводу того, что ожидания поэтапной отмены импортных пошлин являются некорректными, а он готов одобрить только такую сделку, которая будет выгодна Америке.

Повышенным спросом вновь пользовались бумаги «Сургутнефтегаз» (+4,05%) на ожиданиях решений по поводу изменения подходов по управлению валютной позицией компании. Акции ОГК-2 (+4,2%) подорожали на ожиданиях отчётности. В бумагах ТГК-1 (+2,8%) отчётность уже случилась и показала рост прибыли по итогам девяти месяцев на уровне 27,6%. Рынок также продолжает рассчитывать на высокую дивидендную доходность акций ВТБ (+2,06%). Кстати, во вторник акции ВТБ будут торговаться последний день с текущими дивидендами. Аутсайдерами дня стали Polymetal (-2,33%), ГМК «Норникель» (-2,2%) и «Газпром» (-2,1%). По поводу «Газпрома» можно сказать то, что North Stream 2 подала в суд на Еврокомиссию по ограничениям третьего энергопакета. Совет директоров ГМК «Норникель» рекомендовал промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 604,9 рублей на акцию. Объём торгов по итогам дня составил 52,265 млрд рублей.

Сам рубль провёл неудачный день, что вполне ожидаемо на негативном внешнем фоне. Впрочем, к вечеру потери немного сократились благодаря нефти, которая вновь вернулась выше $62,0 за баррель Brent. Неоднозначные заявления прозвучали из уст 1-го зам. председателя ЦБ РФ К. Юдаевой. Она говорила о том, что в I квартале 2020 года инфляция может упасть ниже 3,0%, но это будет временным явлением. В любом случае, регулятор пока склоняется к тому, что нужно изучить влияние уже принятых мер на динамику цен. Возможно, что спекулянты получили негативный сигнал по поводу ожиданий дальнейшего снижения доходностей на рынке ОФЗ, но с фундаментальных позиций умеренно жёсткая политика ЦБ РФ обеспечивает рубль высокой реальной положительной доходностью, что в мире с низкими и отрицательными ставками является большой редкостью.

Торги в США завершились очередным рекордом для Dow Jones. Компания Boeing объявила, что флот самолётов B737 Max вернётся к работе в начале 2020 года. Ранее планировалось возвращение на декабрь 2019 г., но рынок принял новость позитивно и поднял котировки акций на 4,55%. В остальном, рынок больше обращал внимание на негативный внешний фон и высказывания Д. Трампа в предыдущие дни. Президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен напугал банковский сектор заявлением о том, что регуляторы должны побуждать большие банки к формированию финансовых резервов. Платёжная карта от Apple (+0,79%) и Goldman Sachs (-1,74%) попала в сферу внимания расследования по вопросам дискриминации. В остальном, это был спокойный день, так как торги на рынке казначейских обязательств не проводились. По итогам дня DJIA вырос на 0,04% до 27691,49 п., а S&P 500 упал на 0,2% до 3087,01 п.

Торги в Азии высокой активностью не отличались. Отсутствие значимых новостей снижает общую волатильность. В течение дня ожидается выступление Д. Трампа в Нью-Йорке, в рамках которого он может объявить о задержке с принятием пошлин на европейские автомобили. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23483,36 п. (+0,65%), Hang Seng — 27039,76 п. (+0,42%), Shanghai Composite — 2912,77 п. (+0,10%).

Нефть накануне получила повод для роста. Министр нефти Омана сообщил, что сделка OPEC+ может быть продлена, но объём ограничений останется на прежнем уровне. Саудовская Аравия, по данным Reuters, увеличила добычу нефти в октябре до 10,3 млн бар. в сутки, но оставила объёмы поставки на внешний рынок на прежнем уровне. Впрочем, это было ожидаемо после того, как в сентябре Saudi Aramco распечатала резервы для покрытия форс-мажора, связанного с атаками на свою инфраструктуру. К 9:00 мск Brent — $62,39 (+0,34%), WTI — $57,05 (+0,33%), Золото — $1453,3 (-0,26%), Медь — $5898,49 (+0,43%), Никель — $15530 (-0,22%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 98,23 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,93%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,104 (+0,03%), GBP-USD — $1,286 (+0,09%), USD-JPY – 109,19 (+0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Понедельник оказался спокойным днём, а во вторник можно ждать вестей о торговых переговорах. Соответственно, рынки могут немного снизить свою тревожность. Отечественные индексы начнут день с попытки восстановить потери предыдущей сессии. Из корпоративных событий можно отметить отчётность «Юнипро» по МСФО.