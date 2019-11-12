Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом в пределах 0.1-0.3%, в районе 2965-2970 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2980, 2990 п.

После открытия с минимальным повышением индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня вновь не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (-0.50%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Негативный характер вчерашних торгов был задан уже в момент их начала под влиянием неблагоприятного внешнего фона. Указанные индексы открылись со сдержанным понижением и провели весь остаток торгового дня в состоянии консолидации в границах сравнительно узких диапазонов, ширина которых составила менее 1%.

Несмотря на вчерашнее умеренное падение, в индексах МосБиржи и РТС пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Вместе с тем, их относительное скромное двухдневное понижение вполне способно перерасти в более масштабный коррекционный спад в случае выхода негативных внешних новостей или существенного ухудшения настроений на нефтяном рынке. Не стоит забывать о том, что после серии обновлений исторических максимумов по индексу МосБиржи во многих российских акциях может состояться активная фиксация среднесрочной прибыли.

Среди значимых внутренних событий необходимо отметить вчерашнее заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что регулятор по-прежнему видит определенное пространство для снижения ключевой ставки. Это стоит трактовать как умеренно позитивный среднесрочный сигнал для локального рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.2 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на умеренный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В отраслевом разрезе второй день подряд заметно слабее рынка торговались представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —2.20%), Polymetal (POLY RM, —2.33%), Северсталь (CHMF RM, —1.61%), ММК (MAGN RM, —1.28%), НЛМК (NLMK RM, —1.60%).

Дополнительным негативом для акций «Норникеля» стало обновление более чем двухмесячного минимума во фьючерсах на никель. Эти бумаги не сумело поддержать известие о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату достаточно щедрых дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Их размер составит 604.09 руб., что соответствует примерно 3.3% от цены вчерашнего закрытия указанных акций.

Стоит также отметить вчерашнюю слабость акций «Газпрома» (GAZP RM, —2.11%). Они нашли временную поддержку на подступах к «круглому» ценовому уровню 260 руб. Однако потенциал коррекционного отступления от недавнего многолетнего максимума в этих бумагах пока не исчерпан. Следующей среднесрочной целью для них может стать значимая отметка 250 руб. В качестве информационного повода для дальнейших распродаж способен выступить пока нерешенный вопрос о продолжении транзитных поставок газа через территорию Украины. С этим сильно политизированным вопросом связан целый веер попутных проблем.

Достаточно сильным приростом против падающего рынка выделились бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +4.05%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.34%), ВТБ (VTBR RM, +2.07%). В указанных акциях периодически наблюдаются достаточно масштабные покупки без значимого информационного повода. По-видимому, мы наблюдаем в них открытие крупных долгосрочных позиций. Бумаги «Сургутнефтегаза» все еще выглядят как перспективный актив с учетом крупных валютных накоплений эмитента. Что же касается акций ВТБ, то они уже много лет торгуются намного дешевле стоимости «народного IPO». За это время они сильно отстали от ушедшего далеко вперед рынка.

Заметным событием во втором эшелоне стал достаточно сильный прирост стоимости акций ТГК-1 (TGKA RM, +2.80%). Они пользовались спросом на фоне публикации позитивной отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2019 года. Чистая прибыль территориальной генерирующей компании за отчетный период увеличилась на 27.6%, до уровня в 10.903 млрд руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное отклонение, которое пока не превышает 0.05%. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.