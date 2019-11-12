Насколько устойчив "бычий" импульс, который получили рынки?
Мировые фондовые индексы в последнее время получили хорошие поводы для роста. Это превысившие ожидания корпоративные отчётности, приготовления к подписанию первого этапа сделки США-КНР, программы скупки активов от ФРС и ЕЦБ и хорошие макроэкономические данные вроде PMI и nonfarm payrolls.
Масса индикаторов, ранее свидетельствовавших о проблемах в экономике, перестали «мигать красным». Во-первых, усилиями Федеральной резервной системы, скупающей 60 млрд долл. векселей ежемесячно, упали доходности на горизонте менее года, и инверсия трэжерис на участке 10 лет – 3 месяца теперь отсутствует.
Во-вторых, продолжающееся почти два года бегство в безопасные активы наконец прервалось: теперь рисковые инструменты снова в моде, а защитные классы активов в целом и защитные сектора в частности теряют силу. Золото откатилось от вершины до августовских уровней, дешевеет иена (109 за доллар – уровень мая), а подскочившие доходности тех же 10-летних трэжерис уничтожили прирост стоимости с июля-месяца. В разрезе по секторам рынка, дивидендные акции фондов недвижимости и коммунальных компаний пикируют вниз, а возглавляют ралли промышленники, энергетики и банки (позитив по кривой доходности).
С точки зрения технического анализа, S&P 500 пробил «вымпел» и должен продолжить восхождение. Но опасение вызывает тот факт, что оживление на рынке пока подкрепляется лишь непродолжительным улучшением макростатистики. Устойчивого роста промышленного производства и уверенности бизнеса пока нет. На фоне последних неоднозначных сообщений о торговых переговорах возникает ощущение, что вот-вот Трамп заявит о новых тарифах, потому что «Китай не хочет идти на уступки». И такое было уже не раз.
Цены на сырьевые товары, которые отражают расширение экономической активности и спрос на материалы, пока не торопятся расти вслед за фондовыми индексами. С 2018 г. (как раз тогда началась торговая война) индекс Bloomberg Commodity просел на 15%, а S&P 500 несколько раз обновил поставил новый рекорд.
В пользу более осторожного подхода играет и биржевая традиция смены тренда, когда никто не сомневается в его силе. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, ставки на спад волатильности со стороны крупных спекулянтов вроде хедж-фондов сейчас на рекордном уровне. Но эйфория не может длиться вечно, особенно когда переговорщики не пришли к конкретике по отмене тарифов, а сама встреча откладывается. Кроме того, сегодня Трамп выступит с речью по экономике, можно ожидать комментариев по торговле и политики ФРС.
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