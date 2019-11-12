Российский рынок акций и рубль мало изменятся сегодня на нейтральном внешнем фоне в ожидании сообщений относительно торговых переговоров США и Китая. Внутренние факторы также будут иметь нейтральный эффект для отечественной валюты.

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" ждет открытия рынка около вчерашнего закрытия. Скорее всего, околонулевая динамика будет наблюдаться как минимум и на протяжении первой половины дня, полагает он.

"Внешний фон пока не дает основания для сильных движений, трейдеры ожидают новостей относительно торгового соглашения между США и КНР ", — поясняет Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

К тому же с позиций технического анализа после роста по индексу РТС почти на 12% примерно за месяц (и почти на 37% с начала года) может потребоваться некоторый период консолидации во избежание формирования "перекупленности" рынка, отмечает эксперт.

ВАЛЮТА

Внутренние факторы пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"По нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 триллиона рублей), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного", — добавляет он.

В валютной секции в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже 64 по паре доллар-рубль, уточняет Старцев.

Некоторое оживление на валютных рынках может произойти вечером.

"Сегодня президент США Дональд Трамп выступает в экономическом клубе Нью-Йорка. Темой выступления станет экономика и торговля. В своем выступлении Трамп может подвести достижения первого президентского срока и обозначить повестку дня на второй срок в случае победы на выборах. На этом фоне возможна повышенная волатильность вечером", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль будет торговаться в течение дня в диапазоне 63,6-64,25 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Важнейшие фондовые индексы США накануне закончили торги в "красной зоне" из-за роста неопределенности в торговых переговорах между США и Китаем и статистики безработицы в стране.

Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги также преимущественно снижением на фоне общего негатива, воцарившегося в понедельник на глобальных финансовых рынках из-за новых опасений за торговое соглашение США и Китая, а также волнений в Гонконге.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут в пределах 0,14%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,29%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,08%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,36%, японский Nikkei 225 — на 0,86%.

Стоимость нефти увеличивается на 0,43%, до 62,45 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,02%, до 1,1035 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в понедельник на ухудшении внешнего фона, связанном прежде всего с неопределенностью в американо-китайских торговых переговорах, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,39%, до 2961,46 пункта, индекс РТС — на 0,5%, до 1460,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 9 копеек, до 63,89 рубля, евро — на 17 копеек, до 70,5 рубля, также следует из данных Московской биржи.