В отсутствие основной массы инвесторов на рынке в связи с празднованием в США Днем Ветеранов активность в сегменте евробондов и американских гособлигаций упала практически до нуля – котировки бумаг остались без изменения. В центре внимания инвесторов продолжат находиться торговые переговоры СШАКНР: не исключаем некоторого охлаждения ожиданий рынка, что будет способствовать откату доходности UST’10 от максимумов с конца июля (1,97% годовых). Вместе с тем, после роста кривой UST на прошлой неделе кредитные спрэды евробондов ЕМ существенно сузились, что продолжит оказывать давление на их котировки. Так, доходность кредитная премия российских 10-летек сузилась до экстремальных 143 б.п. при «комфортном» среднем значении порядка 180-200 б.п.

Сегодня не исключаем коррекцию доходностей UST, однако узкие кредитные спрэды продолжат оказывать давление на котировки евробондов ЕМ.

Облигации

Неделя началась с коррекции на рынке ОФЗ – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до 6,2% годовых, 10-летних – на 6 б.п. – до 6,44% годовых, отыграв обратно снижение доходности длинных госбмаг за прошедшую неделю. В целом, текущая коррекция выглядит вполне закономерной, несмотря на сохраняющийся потенциал смягчения денежно-кредитной политики: до ближайшего заседания остается месяц (13 декабря), в то время как ЦБ с небольшой долей вероятности снова пойдет на снижение ставки на 50 б.п. (наш базовый сценарий – снижение на 25 б.п.).

В текущей ситуации рекомендуем обратить внимание на корпоративные облигации, доходности которых несколько отстали от ОФЗ – кредитная премия индекса доходности Cbonds расширилась на текущий момент на 10 б.п.- до 100 б.п.

Рекомендуем обратить внимание на выпуски рейтинговой категории BBB/BB: КТЖФинанс 1 (доходность 7,34%), СИНХФ БО1P1 (7,45%), РОСНАНО БО2Р3 (7,51%), ДФФ БО1P-2 (7,99%).

Ожидаем консолидацию рынка ОФЗ вблизи текущих уровней; внимание инвесторов по-прежнему будет сконцентрировано на инфляции и комментариях представителей ЦБ.