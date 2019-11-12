Вчера валюты развивающихся стран продолжили движение в сторону обесценения. Однако масштабы коррекции были минимальными ввиду низкой активности торгов из-за выходного дня в США. Пара USD/RUB завершила день у отметки 63.9 (+0.1%), а EUR/RUB – на уровне 70.5 (+0.2%).

Обеспокоенность инвесторов вызывают протесты в Гонконге и неопределённость нефтяного рынка перед заседанием ОПЕК+ (5-6 декабря). Согласно сообщениям в СМИ, крупнейшие страны-участники не видят необходимости в более агрессивном сокращении добычи. При этом, предстоящее IPO компании Saudi Aramco может потребовать более позитивного настроя рынка. Напомним, что аналитики SG ожидают коррекции барреля Brent до $57.5/барр.

Тем не менее, мы продолжаем ожидать, что рубль сохранит сильные позиции до конца года (USD/RUB 63.5 на 4к’19) благодаря поддержке фундаментальных факторов, даже несмотря на легкую коррекцию на долговом рынке (доходности прибавили 3-4 бп вдоль кривой вчера). Более низкие выплаты по внешнему долгу до конца 2019 года позволят поддержать баланс валютной ликвидности.