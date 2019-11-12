13 ноября Росстат представит данные по росту российского ВВП за 3К19. Согласно консенсус-прогнозу, рост составит 1,6% г/г; Минэкономразвития ожидает, что ВВП вырастет на 1,9% г/г. Напомним, что рост ВВП за 1П19 составил всего 0,7% г/г. Более сильная в сравнении с ожиданиями цифра роста ВВП смягчит давление на ЦБ по вопросу дальнейшего снижения ставки на следующем, декабрьском заседании.

Глобальная макроэкономическая статистика: что ожидать на этой неделе?

Эта неделя будет относительно спокойной с точки зрения макроэкономических данных из других стран. В среду выйдет традиционный для середины месяцы ИПЦ США, а в пятницу – данные по обороту розничной торговли и промпроизводству. Данные по экспорту Китая за октябрь продемонстрируют масштаб ущерба для китайской экономики неразрешенного торгового конфликта с США. Интерес представляет и китайский PMI в сфере услуг как индикатор состояния сектора услуг и его влияния на потребительский спрос в Китае.

Цены на нефть Brent устойчивы и превышают $60/барр. на краткосрочном горизонте: нефтяные трейдеры продолжают пристально наблюдать за развитием американо-китайского торгового конфликта. Дональд Трамп в минувшую пятницу несколько охладил чрезмерный оптимизм вокруг заключения промежуточной сделки с Китаем, указав, что решение по вопросу каких-либо послаблений в отношении существующих пошлин пока не принято. Не способствует оптимизму и то, что ОПЕК+ практически исключил возможность более сильного сокращения добычи на своем декабрьском заседании, хотя, судя по всему, продлит срок действия существующего соглашения. Отдельно отметим, что нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила еще об одном сокращении числа буровых установок в США на прошлой неделе – на этот раз их количество сократилось на 7 штук до 684 активных установок. Недельные данные API и EIA о поставках нефти в США будут опубликованы соответственно завтра и в среду. IEA представит прогноз по рынку нефти на 2020 г.

Полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia: состав основного индекса после полугодового пересмотра не изменился, хотя вес России в составе индекса сократился на 14 б. п. до 3,83% в основном на фоне увеличения китайских акций А класса в расчетной базе индекса. Вместе с тем изменения коснулись индекса компаний малой капитализации – в состав индекса вошли бумаги OGKB, тогда как RASP и AGRO были исключены из состава индекса. Все изменения вступают в силу 27 ноября.

В ожидании новых катализаторов: на этой неделе российский рынок акций, как и его зарубежные аналоги, будет ожидать новых катализаторов роста. Смягчение монетарной политики продолжается, и мы ожидаем, что это найдет подтверждение в выступлениях Д. Пауэлла в среду. Торговый спор всегда может изменить настроение на рынках и всего один твит Дональда Трампа может вернуть аппетит инвесторов к риску. Курс британского фунта сейчас укрепляется на новостях о том, что Найджел Фарадж пообещал не вести борьбу против консервативной партии Бориса Джонсона, чтобы избежать повторного референдума о членстве Британии в составе ЕС. Укрепление британского фунта должно ослабить давление на европейские рынки. В случае отсутствия каких-либо позитивных новостей по поводу торгового спора, которые несомненно вызовут рост акций сырьевого сектора (от сталелитейных до нефтегазовых компаний), инвесторы будут отдавать предпочтение защитным активам. Мы особенно выделяем компании энергетического сектора, в том числе, UPRO, MSNG, IRAO, HYDR, на фоне публикации результатов за 3К19 и объявления дивидендных выплат.