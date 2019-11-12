Мировые фондовые площадки торгуются сегодня разнонаправленно на фоне противоречивых сигналов из Белого дома по поводу торговой сделки с Китаем. Инвесторы ждут более конкретной информации о сроках и деталях готовящегося соглашения по первой фазе торговой сделки. Сегодня в экономическом клубе Нью-Йорка выступает Дональд Трамп. Возможно, американский президент сможет внести большую ясность в перспективы диалога с КНР и вселить оптимизм в инвестсообщество. Однако страны по-прежнему далеки от единой позиции по многим вопросам, так что не исключена и жесткая риторика главы США.

Спрос на безопасные активы подрастает после празднования Дня ветеранов в США накануне. Доходность 10-летних американских казначейских бондов колеблется у 1,92%. Золото опускается к $1450 за унцию. Нефть марки Brent сумела подняться выше $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску невысок. Динамика индекса S&P500 в ходе предстоящей сессии будет во многом зависеть от тональности выступления Дональда Трампа. В случае жесткой риторики президента рынок продолжит корректироваться вниз к 3065 пунктам.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Сезон корпоративной отчетности подходит к концу: почти 90% компаний из состава S&P500 уже представили свои квартальные результаты. Сегодня до открытия основных торгов свой квартальный отчет выпустит CBS. Как ожидается, выручка компании вырастет на 3%, а EPS упадет почти на 30%. Компания находится в процессе слияния с Viacom, что отпугивает инвесторов. Тем не менее фундаментально акции компании выглядят недооцененными, что оставляет потенциал роста, который реализуется по мере уменьшения рисков неопределенности сделки. К тому же компания в новом сезоне представит интересный контент, что обещает способствовать рекордной рекламной выручке. С учетом всех этих факторов акции CBS имеют неплохие шансы на рост.

Техническая картина по S&P500 выглядит неплохо, но в краткосрочной перспективе коррекция и консолидация не исключены. Показатель RSI приблизился к значениям перекупленности, что также указывает на вероятность локальной коррекции. В то же время показатели MACD продолжают способствовать росту индекса. Если S&P500 сумеет закрепиться выше важных уровней сопротивления 3065 и 3025 пунктов, это обеспечит возможности для возобновления ралли.