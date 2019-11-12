Вчерашние торги в США прошли в строгом соответствии с ожиданиями большинства аналитиков. А каковы были эти ожидания?— Да, никакие! Собственно, и торги были никакие. Минимальное изменение котировок на фоне минимальных за последний месяц оборотов. Что стало тому причиной, точно сказать сложно. Скорее всего, это целый комплекс причин.

Во-первых, после покорения очередных исторических максимумов нужна была пауза, и мы ее получили. Правда, при всем при том, индекс Dow Jones (DJIA-30) все же умудрился закрыться, пусть и в чисто формальном, но все же плюсе (+0,04%) и таким образом обновил еще один свой исторический максимум по закрытию торгового дня. Но главной причиной того, что старина Dow был чуть лучше своих собратьев, явился взлет акций авиастроительного гиганта Boeing (BA, +4,55%), которые пользовались вчера повышенным спросом у инвесторов после появления информации о том, что возможно (!?) в декабре компания все же получит разрешение на полеты прикованного к земле многострадального Boeing 737 Max. Инвесторы хотят верить в лучшее, но так ли это будет, пока все же не известно.

Во-вторых, дальнейший поход наверх в выходные был приостановлен ростом напряженности в Гонконге, который в свою очередь очень негативно сказался на ходе торгов в Китае и самом Гонконге. Однако все же следует отметить, что участники торгов на американском рынке приложили максимум усилий, чтобы не заметить эту проблему и пока обойти ее стороной.

Ну, и наконец, в-третьих, намеченное на вторник выступление президента Трампа по поводу торговых отношений между США и КНР заставило многих инвесторов вспомнить об осторожности и не спешить с покупками.

И в итоге мы получили абсолютно безыдейные вялые торги с минимальными изменениями как на секторальном уровне, так и на уровне отдельных акций, где выделить кого-либо очень и очень сложно.

Единственно, что стоит отметить и отнести пожалуй к разряду позитивных моментов, так это то, что явно продолжается уход инвесторов из защитных секторов, прежде всего таких как электроэнергетика и коммунальный сектор. Вчера эти сектора оказались худшими, и по итогам дня средняя просадка составила здесь —0,6%. Даже сырьевые компании потеряли меньше — «всего» —0,5%.

Ожидания рынка 12 ноября

Вторник начинается в достаточно спокойной обстановке. Собственно, утро вторника является прямым продолжением безликого понедельника, когда инвесторы просто ушли в кратковременную спячку. Кратковременную, потому что президент Трамп с очень большой вероятностью разбудит всех спящих своей речью, которая, как считают аналитики, большей частью будет посвящена текущему состоянию дел в области американо-китайских торговых переговоров. С учетом того, что Трампу очень важно сейчас показать хоть какой-то реальный результат в этой области, можно ожидать, что Трамп будет прилагать максимум усилий, чтобы показать, что «процесс идет, а не буксует».

Но вот весь вопрос — как воспримет его слова рынок? В связи с этим, участники рынка вряд ли будут предпринимать хоть какие-то активные действия вплоть до начала выступления. А если учесть, что выступление состоится во второй половине дня, то основное внимание сегодня стоит уделить второй половине торгов начиная где-то с 8 часов вечера по Москве.

А в остальном, сегодня ничего интересного не ожидается. Так же как и вчера, сегодня нет никакой макроэкономической статистики, а на «фронте корпоративной отчетности» можно выделить разве что отчетность медиахолдинга CBS Corporation (CBS), которая появится еще до начала торгов, а также отчетность одного из поставщиков Apple (AAPL) — компании Skyworks Solutions (SWKS). Особенно интересна отчетность последней компании, которая показывает очень хорошие результаты своей деятельности. Акции этой компании только с начала октября выросли более чем на 30%. И ожидания аналитиков здесь весьма оптимистичны.

Но прогноз на сегодня делать очень сложно. Единственно, что можно предположить, так это то, что вторая половина дня может быть весьма волатильной. Что же касается шансов на рост и падение, то они примерно равны. Ну может быть, все же некоторый небольшой рост более вероятен, чем падение. И это обусловлено прежде всего сохраняющимся в целом позитивным настроем участников рынка. Главное, чтобы президент Трамп не убил на корню этот настрой! А ведь он может!