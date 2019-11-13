Российский рынок акций во вторник попытался возобновить трендовый подъем, однако после утреннего роста затем инициатива вновь перешла на сторону продавцов. В результате индексы снизились, обновив в конце торгов недельные минимумы. Настораживает тот факт, что обороты во время вчерашней волны распродаж ближе к концу сессии резко подскочили — признак слабости. По итогам дня в акциях индекса МосБиржи наторговали на 62,6 млрд руб., что выше среднедневного уровня в 2019 г.

Продолжается тенденция выхода инвесторов преимущественно из наиболее ликвидных бумаг. Индекс голубых фишек три сессии падает быстрее второго эшелона. Накануне он просел 0,44%, тогда как индекс акций компаний средней и малой капитализации переписал локальные максимумы, поднявшись на 0,58%. Ранее на протяжении всего года наблюдалась преимущественно обратная ситуация.

Среди наиболее ликвидных и тяжеловесных акций в аутсайдерах вчера были те же лица, что и в понедельник: Норникель (-2,59%) и Газпром (-1,21%). В ГМК в качестве ближайшего ориентира накануне мы выделяли район около 17400 руб. Пока он еще не достигнут, но в случае его пробоя далее коррекция может продлиться до 17000 руб.

В Газпроме область поддержки размыта в диапазоне 253-257 руб. Сегодня мы его вновь можем протестировать. Но в случае отсутствия негативного внешнего фона эти отметки способны выступить зоной торможения для текущей волны снижения.

Стоит сказать, что наш рынок начал демонстрировать более слабую динамику по сравнению с другими площадками. Во вторник европейские индексы завершали день в плюсе. В США S&P 500 и Nasdaq Composite в моменте переписали исторические максимумы. Рост наблюдался и в индексе развивающихся стран MSCI EM. При этом российский рынок исчерпал краткосрочный потенциал роста, и за отсутствием идей для игры на повышение в индексных тяжеловесах, некоторые крупные участники предпочитают фиксировать прибыль в акциях. Для появления спроса и начала новой волны роста в сложившихся условиях необходима либо чуть более глубокая коррекция, либо резкое улучшение внешнего фона и роста сырьевых товаров.

В качестве следующей области поддержки по индексу МосБиржи можно выделить диапазон 2915-2930 п. На мой взгляд, в ближайшей перспективе он будет достигнут, причем главным образом за счет локальной слабости в голубых фишках. Второй эшелон в текущей рыночной фазе должен быть чуть более устойчив.

Сегодня с утра внешний фон как раз способствует продолжению умеренной коррекции индекса МосБиржи вниз. При этом если говорить о среднесрочном горизонте, то мощных негативных внутренних драйверов пока нет. Наоборот, фактор снижения рублевых ставок еще не в полной мере отработан. Поэтому снижение рынка возможно рассматривать в качестве повода для покупок.

Третий день подряд снижается индекс российских гособлигаций (RGBI). Котировки корректируются после мощного ралли, которое началось с самого старта года. Мы не ждем по-настоящему существенного отката на долговом рынке. Нисходящая динамика может быть кратковременной. Для устойчивых распродаж нужны поводы, но сейчас на повестке по-прежнему ожидания того, что инфляция в ближайшие месяцы опустится к 3%.

И хотя ОФЗ в целом уже не выглядят сильно дешевыми, масштаб падения по индексу гособлигаций (RGBI) может быть ограниченным. То же самое касается и рынка корпоративных облигаций, который в последние сессии вполне оправданно выглядит лучше ОФЗ.

Откат в облигациях сопровождается ослаблением рубля. Причем эти движения отчасти взаимозависимые. Выход участников из ОФЗ рождает спрос на валюту, а ослабление рубля в это же время провоцирует держателей долговых бумаг фиксировать позиции и выходить в USD.

Курс USD/RUB во вторник вышел наверх за пределы диапазона консолидации последних недель. Преодоление области 64,1-64,2 с технической точки зрения временно отменяет сценарий с походом к зоне поддержки 62,5-62,9. Наоборот, потенциальное закрепление выше 64,2 откроет дорогу в сторону ключевой области сопротивления 65-65,5. Возможно, это движение будет не быстрым, а реализуется лишь в декабре, когда вырастут объемы платежей по внешнему долгу. В то же время фактор умеренного ослабления рубля положителен для акций российских экспортеров.

Президент США Дональд Трамп во вторник выступал в Экономическом клубе Нью-Йорка. С одной стороны, он заявил, что Штаты и Китай близки к сделке в рамках первого этапа торговых договоренностей. С другой, Трамп пригрозил КНР новыми пошлинами в случае провала переговоров. Подобная риторика президента США не является сюрпризом, так что реакция рынков преимущественно нейтральная.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник незначительно откатились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,29%, нефть Brent в минусе на 0,35%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия вторника, в пределах —0,45%.