Американские биржевые площадки во вторник закрылись на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический максимум, превысив уровень 3100 пунктов, и завершил торги на отметке 3091,84 пункта, промышленный индекс Dow Jones не претерпел изменений, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,26%, индекс MSCI Emerging Market поднялся на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на два базисных пункта, до 1,92%, доходность 10-летних облигаций Германии снизилась менее чем на один базисный пункт, до —0,252%.

Завышенные ожидания инвесторов от выступления президента США Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, в рамках которого от него ждали деталей по торговому соглашению с Китаем, привели к новым рекордам по индексу S&P 500. Однако Трамп так и не внес ясности по сделке, отделавшись общими фразами, которые он озвучивал ранее.

Сегодня рынки переключат свое внимание на обращение Джерома Пауэлла к Объединенному экономическому комитету Конгресса, в рамках которого председатель ФРС затронет тему дальнейшей монетарной политики регулятора. Одновременно на суд общественности будут вынесены слушания по импичменту Дональду Трампу. И хотя большинство мест республиканцев в Сенате гарантирует президенту США безопасность, демократы обещали предоставить "убойные" аргументы, способные разрушить его защиту; начало слушаний запланировано на 15.00 МСК.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,31%, закрывшись на отметке $61,99. В отсутствии ясности по деталям торговой сделки, игроки продолжают следовать за динамикой американских биржевых индикаторов, торгуя в диапазоне $61-63 за баррель Brent. Статистика от Американского института нефти будет опубликована сегодня после закрытия торгов, в 0.30 МСК; цифры от API окажут влияние на стоимость фьючерсного контракта Brent в первой половине торгов в четверг.

Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,35%, закрывшись на отметке 2951,16 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2935 и 2905 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2980 и 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 143000 и 141000 пунктов, сопротивление — 145000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 64,23 руб./$, снизившись на 0,53 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80, основное сопротивление расположено на уровне 64,50.