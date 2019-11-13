В фокусе - статистика по российскому ВВП
Ростелеком (+ 6,10) раскроет информацию о покупке Tele2. Компания не имеет публичной оценки, стоимость 55% пакета будет увязана с объемом допэмиссии Ростелекома в пользу ВТБ. Ранее назывались оценки этого пакета в широком диапазоне 80-130 млрд руб. По более свежей, но также неофициальной информации, объем допэмиссии может оказаться ниже 80 млрд руб. Ростелеком консолидирует четвертого по величине мобильного оператора, не увеличивая долг, для него это выгодная сделка.
В фокусе данные по ВВП. Ожидается публикация предварительной оценки динамики российского ВВП в 3-й кв. Консенсус-прогноз предполагает рост на 1,6% в годовом выражении. ВВП по итогам года может вырасти на 1,3%. Реакция рынка на динамику ВВП будет умеренно оптимистичная. Несмотря на низкую инфляцию, рост экономики низкий из-за сдерживающих факторов: спрос на внутреннем и внешнем рынке остается неустойчивым на фоне замороженных тарифов и низкой индексации доходов и нестабильных ценах на сырье из-за торговых войн. Тем не менее, в сложившихся условиях, рост более чем на 1,3% за год можно считать удовлетворительным.
Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2940-2970 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.
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