Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным спадом в пределах 0.2-0.4%, в районе 2940-2945 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить наметившееся еще в пятницу коррекционное падение в район 2920-2930 п.

Выхода по-настоящему важной для локального рынка акций иностранной статистики сегодня вновь не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.35%) и РТС (-0.79%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, наметившийся еще в прошлую пятницу коррекционный спад на локальном рынке акций имеет тенденцию к продолжению. Несмотря на то, что падение индексов МосБиржи и РТС развивается неспешно, они уже отступили от своих недавних максимумов на 1.9-2.5%. Добавим, что вчерашнее падение указанных индексов наметилось уже во второй половине дня, вопреки в целом благоприятному внешнему фону. Их «утянули» вниз сильно подешевевшие тяжеловесные акции «Газпрома» и «Норильского никеля».

Вчерашний день оказался крайне небогат на важную иностранную макроэкономическую статистику и на значимые новости. Стоит отметить лишь появившиеся в СМИ предположения о том, что президент США Дональд Трамп может отложить введение таможенных пошлин на автомобили из стран Европейского союза на полгода. Подобное решение стало бы лишь тактической отсрочкой до момента подписания торгового соглашения между США и КНР. Ну а после реальной или формальной победы на восточном «торговом фронте» для Соединенных Штатов наступит подходящее время для серьезной экономической конфронтации с Евросоюзом.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 12 п. или около 0.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на сдержанный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек вновь выделились акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —2.59%). В них продолжается достаточно резкое коррекционное падение от недавно обновленного исторического максимума. Этому дополнительно способствует обновление почти трехмесячного минимума во фьючерсах на никель, связанное с новостями об отмене временных ограничений на экспорт никелевой руды из Индонезии.

Акции «Газпрома» (GAZP RM, —1.21%) также продолжили коррекционный откат от недавнего многолетнего максимума. Помимо сугубо технических факторов на них оказывает негативное влияние пока не решенный вопрос о продолжении транзитных поставок газа в Европу через территорию Украины в 2020 году.

Стоит также отметить относительно слабое закрытие бумаг Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.26%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.03%). Они развернулись вниз после достаточно масштабного прироста, состоявшегося в первые минуты торгов. Как мы видим, весомым препятствием для роста стоимости указанных акций и других ликвидных бумаг выступает их накопившаяся среднесрочная перекупленность.

Сильным повышением против падающего рынка выделились бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +6.10%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +6.18%). Они пользовались спросом на ожиданиях скорого обнародования итогов назначенного на сегодня заседания совета директоров эмитента, на котором будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с параметрами предстоящей сделки по консолидации «Ростелекомом» 100% оператора мобильной связи Tele2.

Уже после закрытия основных торгов в России в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что в правительстве утвердили размещение дополнительной эмиссии голосующих акций «Ростелекома» в пользу банка ВТБ по 93.21 руб. Бумаги Ростелеком-ао вчера закрылись дешевле указанной цены на 10.9%. Поэтому декабрьские фьючерсы на них (RTZ9) подорожали еще на 3.86% в ходе вечерней торговой сессии. Добавим, что в случае, если указанные слухи получат официальное подтверждение, это может оказать негативное влияние на стоимость акций ВТБ (VTBR RM, +0.11%).

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, +1.78%), Северсталь (CHMF RM, +0.56%), Алроса (ALRS RM, +1.89%), ИнтерРао (IRAO RM, +0.66%), ММК (MAGN RM, +1.31%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенную просадку в диапазоне 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.4%. Японский Nikkei225 потерял 0.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с весомым понижением.