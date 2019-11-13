Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после нисходящей динамики накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%. Внимание инвесторов сосредоточилось на выступлении президента Дональда Трампа, который, с одной стороны, сообщил о перспективе скорого заключения торгового соглашения с Китаем. Тем не менее Трамп также пригрозил повысить импортные пошлины в случае неготовности КНР на сделку. Значительной определенности слова президента не принесли.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,3%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,4%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,8%. Фондовые индексы Китая теряют порядка 0,5%, а индикатор Гонконга – чуть более 2%. В Гонконге продолжаются ожесточенные протесты, которые препятствуют покупкам как в азиатском регионе, так и в других частях света.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются примерно на 0,5% после небольшого падения накануне, когда котировки вышли в минус после позитивной динамики в течение сессии. Цены на нефть Brent опустились ниже 62 долл, а WTI – ниже 57 долл, но остаются выше средних полос Боллинджера дневных графиков (61,10 долл и 55,80 долл), оставляя шансы на возобновление краткосрочного роста. Рынок находится под давлением ввиду торговой неопределенности, а также сигналов ОПЕК+ о вероятном сохранении условий сделки по сокращению нефтедобычи на декабрьском заседании.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС, после роста в первой половине дня, завершили торги снижением. Рублевый индикатор остался выше поддержки 2930 пунктов, а РТС стремился к 1440 пунктам. Преодоление указанных значений откроет перед индексами дорогу к 2890 и 1415 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынке продолжается снятие краткосрочной перекупленности.

Рубль при этом ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль завершила день выше 64 руб, где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, и теперь может стремиться в район 64,50 руб. Пара евро/рубль стремилась к средней полосе Боллинджера (70,90 руб), при преодолении которой можно ожидать повышения к 71,50 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль в очередной раз окажутся под давлением ввиду ухудшения внешнего фона и ослабления мирового аппетита к риску. Трамп вновь не ограничивает себя в высказываниях, предупреждая инвесторов о возможном срыве торговой сделки и создавая условия для фиксации прибыли. В среду инвесторы будут ждать макроэкономической статистики, а уже после закрытия бирж в РФ состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.