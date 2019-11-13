На сегодняшнем аукционном дне Минфин сместил предложение в среднесрочный сегмент: размещаются 6-летние ОФЗ 26229 в объеме, ограниченном лишь доступным остатком выпуска (322,65 млрд руб.). На последних аукционах происходил спад интереса к ОФЗ (так, на прошлой неделе 19-летние ОФЗ 26230 были размещены лишь на 17,7 млрд руб. с отсечкой YTM 6,67%), что, по нашему мнению, обусловлено снижением доходностей (все меньше участников видит нереализованный потенциал для совершения покупок).

За прошедшую неделю на рынке ОФЗ произошла коррекция: доходности среднесрочных и длинных бумаг выросли на 5-12 б.п., в частности, ОФЗ 26230 ушли на отметку YTM 6,79%. Коррекция в целом наблюдалась и в локальных долгах других GEM (за исключением Турции, где продолжается восстановление цен, там 10-летние бумаги предлагают YTM12,6% против YTM14% месяц назад). Доходности 10-летних бумаг Колумбии, Бразилии поднялись на 20 б.п. и 30 б.п. до YTM 6,33% и YTM 6,77%, соответственно, т.е. коррекция была более сильной чем в ОФЗ, несмотря на существенно более низкие ключевые ставки. Одним из поводов для фиксации прибыли от произошедшего в этом году сильного ралли в долгах GEM могло стать продолжившееся повышение доходностей UST (10-летние бумаги достигли YTM 1,93%, прибавив 8 б.п. за неделю и 41 б.п. за месяц). По нашему мнению, рынок ОФЗ продолжает оставаться перекупленным: доходности выглядят низкими в сравнении с RUONIA, спред 10-летних бумаг к ключевой ставке являются самым узким в GEM. Катализатором для заметной негативной переоценки может стать пауза на следующем заседании ЦБ РФ (13 декабря), которая может быть взята под влиянием ослабления рубля, начавшегося в конце прошлой недели, и/или дальнейшего роста доходностей UST.

В этой связи мы считаем, что Минфин на сегодняшнем аукционе найдет лишь скромный спрос. Не в его пользу выступает и ситуация с рублевой ликвидностью: недавнее размещение КОБР (на 490 млрд руб.), забрало ~190 млрд руб. из банковского сектора (который, по нашим оценкам, и так находится в состоянии структурного дефицита ликвидности).

Инфляционные бумаги 52002 могут найти спрос лишь среди узкого круга покупателей, которым не важен ни близкий к нулю купонный доход бумаги, ни снижение ее цены из-за дезинфляции.