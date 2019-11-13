Ждали у моря погоды, но не дождались. Это о вчерашней речи президента Трампа на обеде Экономического клуба в Нью-Йорке. С этой речью многие участники рынка связывали прояснение ситуации в американо-китайских отношениях. Однако ничего нового мы не услышали. Это не слишком разочаровало участников рынка — они были готовы к такому развитию событий, но все же многие надеялись услышать что-то более "духоподъемное". В результате, если начало торгов прошло на явном позитиве и в первые 2 часа индексы смогли вновь выйти на свои абсолютные исторические максимумы, то вторая половина торгов прошла уже под диктовку "медведей", которые пытались придавить рынок как можно ниже. Им это не удалось, и индексы, хоть и отступили от максимумов, все же закрылись в зеленой зоне. Несмотря на умеренный негатив в последние часы торгов, вчерашний день в любом случае войдет в историю хотя бы потому, что индекс NASDAQ преодолел знаковую отметку в 8500 пунктов, а индекс S&P 500 взял психологически важную высоту в 3100 пунктов.

Но в принципе достижение новых исторических максимумов со стратегической точки зрения ничего не изменило. Вопрос о том куда идти дальше — вверх или вниз?— остается открытым.

На отраслевом уровне тоже было тихо и спокойно. Один только факт, что изменения в 3 из 11 секторов равны нулю, говорит сам за себя. Чуть лучше всех остальных чувствовали себя акции медицинских и биотехнологических компаний, которые в среднем выросли на 0,5%. Однако каких-то отдельных "супергероев" среди них не было, и весь рост был более-менее равномерно распределен по всему сектору.

Зато в технологическом секторе, акции которого выросли в среднем на 0,3%, такой герой был. Это акции Facebook (FB, +2,56%), которые пользовались у инвесторов повышенным спросом в связи с появлением информации о том, что компания запускает свою платежную систему, не связанную с проектом Libra.

Но Facebook был не единственным героем вчерашнего дня. Были еще не столь знаковые для рынка компании, которые показали по итогам дня достойный результат. И в первых рядах среди них стоит отметить компанию, работающую в области промышленной автоматизации Rockwell Automation (ROK, +10,50%). После выхода квартальной отчетности акции этой компании взлетели к своим историческим максимумам, прибавив более 10%, и показали лучший однодневный рост, начиная с 2009 года.

Ожидания рынка 13 ноября

Вчерашняя речь президента Трампа не сильно дестабилизировала ситуацию. А вот ситуация в Гонконге ухудшается и ухудшается. И если до сих пор участники американского фондового рынка старались абстрагироваться от всего, что связано с Гонконгом, то теперь это делать все сложнее. Конфликт явно набирает обороты и идет по нарастающей. И поэтому рынки волей-неволей начинают реагировать на этот дестабилизирующий фактор.

Сегодня вновь ушли вниз индексы Гонконга и континентального Китая. За ними потянулись и все остальные — и Европа, и фьючерсы на основные американские индексы. Пока реакция умеренно негативная и совершенно не катастрофичная, но не понятно, куда приведет этот конфликт. И главное, он уже явно начал сказываться на экономике не только самого Гонконга, но и всего Китая. А это значит, что через Китай мы увидим негативные тенденции и в мировой экономике.

Абстрагируясь от азиатских проблем, нужно отметить, что сегодня достаточно напряженный день, несмотря на то, что данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, которые обычно выходят по средам и часто являются дестабилизирующим фактором, сегодня не выходят и перенесены на завтра из-за Дня ветеранов, который отмечали в понедельник.

Во-первых, в 16-30 мск выйдут данные по индексу потребительских цен за октябрь. Несмотря на достаточно позитивный прогноз аналитиков, надо быть начеку.

Однако это будет только разминка. Главное событие дня — это выступление Председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед членами объединенного комитета Конгресса и Сената с докладом об экономической политике ФРС. Вот здесь однозначно может быть сказано очень много важного, и все, безусловно, будут внимательно прислушиваться к каждой фразе господина Пауэлла. Тем более что вчера в своей речи президент Трамп вновь обвинил ФРС в медлительности и из-за того, что она (ФРС) "не ловит мух" и не снижает ставки столь же быстро, как ее конкуренты в других странах, Соединненные Штаты недополучают прибыль, и страна могла бы быть "на четверть более эффективной". Понятно, что все это во многом пустые слова, но Пауэлл в любом случае должен ответить на этот выпад со стороны президента. Доклад Пауэлла в Конгрессе начнется в 19-00 мск. И именно с этого момента нужно быть очень внимательными, поскольку в любой момент можно ждать всплеска волатильности и непрогнозируемых сильных движений цены.

Также сегодня будет опубликована отчетность одного из грандов IT сектора — компании Cisco (CSCO). Квартальная отчетность этой компании появится сразу после окончания торгов. Консенсус-прогноз со стороны аналитиков скорее нейтральный, нежели позитивный, и поэтому ожидать уж слишком бурного роста акций этой компании не приходится. В лучшем случае акции Cisco могут подняться до близжайшего уровня сопротивления, который находится в районе $50. С учетом текущей цены в $48,37 потенциал роста составляет буквально несколько процентов.

А вот на кого сегодня надо действительно обратить пристальное внимание, так это на акции крупнейшего ритейлера мира — компании Walmart (WMT), чья отчетность появится завтра до начала торгов. Здесь прогнозы аналитиков гораздо более позитивные, чем по акциям Cisco. При благоприятном развитии событий мы можем увидеть неплохой гэп в этих акциях в пределах от 5 до 10%.

В целом, же результат сегодняшних торгов будет определяться тем, насколько позитивным и вдохновляющим будет доклад Пауэлла и найдут ли в нем участники рынка поводы для дальнейшего роста и покорения новых исторических вершин.



