Американские фондовые индексы по итогам среды закрылись разнонаправленно. По итогам основной торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,33%, S&P 500 прибавил 0,07%, Nasdaq Composite потерял 0,05%.

Акции откатились во после сообщения о том, что переговоры США-Китай затормозились из-за закупок сельскохозяйственных товаров. По информации The Wall Street Journal, США и Китай имеют резкие разногласия по поводу тарифов, что мешает им завершить первую фазу торговой сделки. По информации издания, переговоры зашли в тупик из-за нерешенности вопроса, должны ли США отменить существующие тарифы или отменит только те, которые должны вступить в силу 15 декабря.

На предстоящей неделе было запланировано выступление главы ФРС Джером Пауэлл с докладом на тему экономических перспектив перед Экономическим Комитетом Конгресса в среду и Бюджетным Комитетом Палаты Представителей в четверг. В среду участники рынка смогли оценить сделанные заявления. В тексте выступления перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса США председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки ФРС вряд ли изменятся, пока экономика продолжает расти. Однако он предупредил, что проблемы, такие как низкая инфляция, более слабый рост экономики за рубежом и торговая напряженность остаются.

В среду Министерство труда опубликовало данные по инфляции в США и отчет показал, что потребительские цены в США восстановились больше, чем ожидалось в октябре, и базовая инфляция поднялась. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0,4% в прошлом месяце, за 12 месяцев до октября индекс потребительских цен вырос на 1,8% после роста на 1,7% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0.3% в октябре и рост на 1,7% в годовом исчислении.

Сильный рост акций Walt Disney поддержал рост индекса Dow Jones. Котировки Walt Disney взлетели на 5,9% после сообщения компании, что новый сервис подписки Disney+, который был запущен днём ранее, достиг отметки в 10 млн подписчиков.

Уже после закрытия основной торговой сессии о результатах деятельности за квартал отчитался Cisco Systems, обвалившие котировки компании на 6%. Несмотря на то, что фактически отчет компании оказался лучше ожиданий, разочарованием для инвесторов стал прогноз на второй квартал и ожидания снижения выручки на 3-5% (аналитики ожидали рост на 2,9%). Согласно отчету, чистая прибыль компании на акцию составила $0,84 (ожидалось $0,81 млрд) при выручке в $13,16 млрд (ожидалось $13,09 млрд).

До конца недели рынок будет следить за продолжением выступления глава ФРС Джером Пауэлл перед Бюджетным Комитетом Палаты Представителей в четверг. А главной интригой дня станет публикация отчета Walmart.

Однако, несмотря на краткосрочные волнения и рост неопределенности, в среднесрочной перспективе настроения все же достаточно оптимистичные.