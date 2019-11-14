Развивающиеся рынки по-прежнему остаются под давлением на фоне сохраняющейся неопределенности относительно переговоров между США и Китаем. В том числе, продолжаются распродажи и на российском рынке. Наибольшее давление испытывают наиболее ликвидные фишки, которые ранее выступали локомотивом в ходе пятинедельного ралли. Индекс акций второго эшелона вчера замедлил рост, однако в целом выглядел лучше голубых фишек.

При поддержке внутренних факторов и сохранении неопределенности на мировых площадках опережающая динамика бумаг из второго эшелона может сохраниться. В ходе октябрьского восходящего тренда разрыв между эшелонами значительно расширился, и сейчас спред может постепенно сокращаться.

Среди внутренних факторов наиболее важным остается тренд на снижение ставок и замедление инфляции. По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 6 по 11 ноября осталась на нулевом уровне. Актуальные прогнозы ЦБ предполагают инфляцию по итогам года на уровне 3,2-3,7% и достижение минимума ниже 3% в I квартале 2020 г. Это значит, что процентные ставки могут продолжить снижение до февраля-марта будущего года, оказывая поддержку рублевым активам.

Индекс МосБиржи в среду достиг обозначенных ранее ориентиров 2915-2930, приостановив снижение. Возможна временная пауза и консолидация вблизи текущих значений. При улучшении фона от этих значений покупатели могут попытаться сформировать отскок.

На международные площадки в среду вечером пришел сдержанный оптимизм, который транслировал глава ФРС Джером Пауэлл, комментируя перспективы американской экономики. Глава ФРС заявил, что ожидает стабильного роста экономики Штатов при поддержке устойчивого потребительского спроса из-за низкой безработицы. «Основной прогноз остается благоприятным», – заключил Пауэлл.

Относительно монетарной политики регулятора Пауэлл повторил заявления, сделанные на прошлом заседании. ФРС не планирует снижать ставки в дальнейшем при неизменности макроэкономических прогнозов. Стоит отметить, что подобные заявления глава ФРС транслирует с начала 2019 г., но за этот период базовая процентная ставка была снижена уже трижды и по итогам последнего заседания составила 1,5-1,75%. Последнее снижение было обосновано целью «предоставить некоторую страховку перед лицом текущих рисков». Эффект от этого снижения, по словам Пауэлла, «проявится позднее».

«Мы полагаем, что текущий курс денежно-кредитной политики, скорее всего, останется оправданным при нашем прогнозе, предусматривающем умеренный экономический рост, сильный рынок труда и инфляцию, близкую к нашему симметричному целевому уровню в 2%», – сообщил Пауэлл.

Ложкой дегтя в выступлении главы ФРС стал комментарий по поводу высокого уровня американского госдолга, который продолжает увеличиваться. По его словам, этот фактор может ограничить «готовность или возможности» правительства задействовать меры бюджетно-налогового стимулирования экономики в случае спада.

Международные фондовые индексы позитивно отреагировали на выступление главы ФРС, но чрезмерного оптимизма не наблюдалось. В целом заявления регулятора были ожидаемы и лишь немного снизили опасения относительно замедления экономики в Штатах. Ключевые индексы рынка США Dow Jones и S&P500 прибавили 0,33% и 0,07% соответственно. NASDAQ Composite упал на 0,05%.

Корпоративный сектор

Основная масса отраслевых индексов российского рынка акций завершила среду в минусе. Положительную динамику продемонстрировали индикаторы электроэнергетической и горнодобывающей отраслей. Перспективы опережающей динамики бумаг второго эшелона в совокупности с не полностью заложенным в котировки эффектом от снижения процентных ставок делают интересными дивидендные бумаги, ориентированные на внутренний спрос: Детский Мир, ЛСР, Юнипро, Мосбиржа.

Сильную динамику в среду продемонстрировали акции ОГК-2, прибавившие более 3% на фоне сильного отчета по МСФО за III квартала 2019 г. Котировки в очередной раз переписали 7-летние максимумы и закрыли сессию около 0,66 руб. за акцию. По нашей оценке, в IV квартале ОГК-2 также может продемонстрировать сильные результаты, что должно найти отражение в росте дивидендных выплат по итогам года. Тем не менее важно помнить, уже в 2020 г. результаты могут начать постепенное снижение в связи с выбытием платежей по ДПМ за ПГУ Рязанской ГРЭС».

Ростелеком в среду объявил о том, что совет директоров компании одобрил консолидацию Tele2 и раскрыл точные параметры предстоящей сделки. Котировки акций компании снизились, частично нивелировав рост предыдущих дней. Окончательные условия сделки имеют как негативные, так и позитивные моменты для миноритарных акционеров. Из-за необходимости оплатить 17,5% доли в Tele2 с помощью денежных средств долг Ростелекома может вырасти примерно на 40 млрд руб. Коэффициент долг/OIBDA ожидаем в пределах 2,5х. В то же время компания обещает обеспечить выполнение действующей дивполитики, предполагающей выплату минимум 5 руб. на акцию любого типа. По ценам закрытия акций 14 ноября это предполагает дивдоходность 6,14% и 7,4% на обыкновенные и привилегированные бумаги соответственно.

Долговой рынок

В среду на очередном аукционе Минфин РФ отменил размещение 6-летнего выпуска ОФЗ-ПД 26229 из-за «возросшей волатильности рынка ОФЗ» и разместил выпуск ОФЗ-ИН 52002 на 40,25 млрд руб. при высоком спросе на уровне 83,7 млрд руб. Предыдущее размещение данного выпуска проходило 16 октября в объеме 5,36 млрд руб. при спросе 20,04 млрд руб.

Интерес к инфляционным ОФЗ растет на фоне приближения минимума по инфляции в I квартале 2020 г. В дальнейшем ЦБ прогнозирует возвращение показателя на уровень 4%, отмечая в качестве проинфляционных рисков повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также расходование ликвидной части ФНБ свыше 7% ВВП.

В котировки российских ОФЗ-ПД, пользовавшихся высоким спросом весной-летом нынешнего года, по большей части уже заложен эффект от замедления инфляции. На фоне снижения риск-аппетитов на мировых рынках индекс гособлигаций RGBI с понедельника демонстрирует снижение, откатывая от исторических вершин почти на 0,9%. В случае ухудшения мирового сентимента предложение длинных ОФЗ на вторичном рынке может повыситься, оказывая давление на индекс.

При этом во многих корпоративных бумагах по-прежнему сохраняется потенциал для положительной переоценки. В то время как индекс гособлигаций RGBI уже больше месяца назад обновил максимумы марта 2018 г., индикатор корпоративных бумаг по-прежнему остается ниже аналогичной вершины.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,12%, нефть Brent в плюсе на 0,8%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно выше уровня закрытия среды.