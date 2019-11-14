По итогам торгов 13 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,59% — до 2933,89 п., а индекс РТС на 0,79%, до 1437,85 п.

Разочарованием для рынков стало отсутствие каких-либо деталей о прогрессе переговоров США и КНР в речи Д. Трампа в рамках экономического клуба Нью-Йорка. Одновременно с этим можно говорить о существенном ухудшении ситуации в Гонконге. Беспорядки на улицах только усиливаются. Если китайские власти вмешаются с целью наведения порядка, то торговые переговоры могут провалиться с почти полным отсутствием надежд на какое-либо скорое возобновление.

На этом фоне российские инвесторы продавали бумаги сырьевого сектора. ГМК «Норникель» подешевел на 1,25%, «Газпром» на 2,12%, «Северсталь» на 1,13%. Аутсайдером дня стали акции «Ростелеком» (-3,05%), поскольку рынок негативно отреагировал на отказ руководства компании от уплаты промежуточных дивидендов в текущем году. Спросом пользовались бумаги ОГК-2 (+3,19%) на фоне отчётности, которая показала рост прибыли по МСФО за девять месяцев на 60% до 12,242 млрд рублей. Среди лидеров дня также были Polymetal (+2,77%) и «Полюс» (+1,27%), что логично увязывается с ростом рисков на финансовых рынках и интересе к драгоценным металлам. Потери в бумагах нефтяников немного сократились к вечеру за счёт того, что Brent смогла вернуться выше отметки $62 за баррель. Активность была довольно высокой, и к закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 57,048 млрд рублей.

Рубль начинал день с попыток укрепления, но затем растерял свои достижения. Кроме влияния внешних факторов, на рынке негативно отреагировали на то, что аукцион по ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025 года не состоялся. Меж тем, на аукционе ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года были реализованы бумаги на сумму 40,249 млрд рублей по номиналу. Инвесторы выкупили весь предложенный объём, а спрос составил 83,698 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 3,37%. Итоги аукционов могут даже настораживать, так как повышенный спрос на инфляционные ОФЗ повышается при росте инфляционных ожиданий. Меж тем, с начала года до 11 ноября инфляция в РФ составила лишь 2,5%. Год назад по итогам ноября она была на уровне 3,4%. В остальном, рубль всё же больше подвержен внешнему влиянию и его слабость в последние дни также объясняется ростом рисков по торговым переговорам.

Индексы США продолжают обновлять рекорды. Впрочем, NASDAQ завершил день в минусе. WSJ пишет о том, что Китай не хочет вписывать конкретные суммы под обязательствами покупки сельскохозяйственной продукции. Меж тем, ранее Д. Трамп сообщал, что КНР согласилась увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США до $50 млрд. Сохраняются также разногласия по поводу отмены пошлин и жёсткости контроля над технологическим шпионажем. Выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла также не было каким-то оптимистичным. Напротив, он сообщил, что процесс снижения ставки поставлен на тормоза и какие-либо смягчения возможны лишь при заметном ухудшении ситуации в экономике. И, к слову, экономика пока чувствует себя вполне уверенно. Более того, индекс потребительских цен ускорил свой рост в октябре до 1,8% с 1,7% в сентябре. Впечатляет, что бюджетный дефицит расширился в октябре на 34% в годовом выражении до $134,5 млрд. Одной из главных историй дня стали бумаги Disney (+7,32%). Компания объявила, что сервис Disney+ уже получил более 10 млн подписчиков. Nike (-2,0%) объявила, что прекратит продажу спортивной обуви и одежды через Amazon (-1,4%). Производитель сетевого оборудования Cisco должен был отчитаться после закрытия торгов и отчёт этот оказался плохим, как и прогноз на текущий квартал. По итогам торгового дня DJIA вырос на 0,33% до 27783,59 п., а S&P 500 поднялся на 0,07% до 3094,04 п.

Азиатские индексы демонстрировали смешанную динамику. Довольно «ястребиные» заявления председателя ФРС Дж. Пауэлла лишили рынки надежд на ещё более мягкую политику американского регулятора в обозримом будущем. Кроме того, рост китайского производства в октябре замедлился до 4,7% при ожиданиях замедления до 5,4% и 5,8% в предыдущем месяце. Розничные продажи замедлили рост до 7,2% при прогнозе роста до 7,9% и 7,8% в сентябре. Рост инвестиций в основной капитал замедлился до 5,2% по сравнению с 5,4% в предыдущем месяце. Японская экономика замедлила рост в III квартале до 0,2% при прогнозе 0,8% и 1,8% в предыдущем квартале. И, наконец, безработица в Австралии выросла до 5,3% в октябре, что совпало с прогнозами. Реакция рынка была довольно сдержанной, но связать это можно с тем, что при такой статистике растёт вероятность очередных стимулов. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23181,52 п. (-0,59%), Hang Seng — 26396,55 п. (-0,66%), Shanghai Composite — 2917,29 п. (+0,41%).

Нефть дорожала накануне и на азиатской сессии. Генеральный секретарь OPEC Мохаммад Баркиндо заявил, что сланцевое производство нефти может сократиться в будущем году, что нормализует баланс на рынке. Однако более сильное влияние на котировки оказала статистика от Американского Института Нефти. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 8 ноября, коммерческие запасы нефти в США сократились на 541 тыс. бар. Запасы бензина увеличились на 2,3 млн бар., а дистиллятов на 887 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 1,0 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 1,7 млн бар. и дистиллятов на 1,6 млн бар. Статистика указывает на то, что американские НПЗ могли увеличить переработку после профилактических работ. К 9:00 мск Brent — $62,8 (+0,69%), WTI — $57,57 (+0,79%), Золото — $1466,4 (+0,21%), Медь — $5835,66 (+0,28%), Никель — $15480 (+0,65%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 98,40 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,88%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,1 (-0,07%), GBP-USD — $1,283 (-0,17%), USD-JPY – 108,73 (-0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки получили сигнал, что ФРС не будет торопиться со снижением ставки, пока экономика демонстрирует умеренные темпы роста. Вести с переговоров США и КНР также не отличаются повышенным оптимизмом из-за разногласий по различным вопросам, включая фиксацию конкретных сумм на закупку американских товаров и жёсткие механизмы контроля над использованием технологий. Российский рынок вновь рискует начать день в минусе на фоне слабой статистики из Китая. Меж тем, рост котировок нефти будет ограничивать аппетиты продавцов. Из корпоративных событий можно отметить отчётность по МСФО от «Интер РАО», Группы Черкизово».