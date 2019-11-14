Общий сантимент для валют EM несколько ухудшился
В ходе вчерашних торгов тенденция к умеренному ослаблению рублю продолжилась – пара доллар/рубль приближалась к отметке в 64,50 руб/долл. Вновь обратим внимание на тот факт, что общий сантимент для всей группы валют EM за последнюю неделю несколько ухудшился – индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) опустился до 1630 пунктов (минимумы за три с половиной недели), и даже на фондовом рынке индекс MSCI EM за неделю потерял 2,3% при росте MSCI World на 0,3%.
Что касается внутренних факторов, то вновь повторим, что, по нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако при этом ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн руб.), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. Согласно нашей модели, равновесный курс рубля при ценах на нефть вблизи 62 долл/барр. и текущем уровне макропоказателей находится вблизи 65,50 руб/долл.
Базовым сценарием на ближайшие пару дней считаем попытку закрепления пары доллар/рубль в новом диапазоне 64-64,50 руб/долл. На горизонте нескольких недель видим шансы на смещение торгов в паре ближе к равновесному, согласно нашей модели, уровню.
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