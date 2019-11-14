Рынок акций РФ и рубль после нескольких дней снижения попробуют скорректироваться вверх на фоне дорожающей нефти. Индекс Мосбиржи способен удержаться выше 2900 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2940 пунктов, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2930 и 2920 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2950 и 2960 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В отсутствие явных внешних шоков индекс Мосбиржи после четырех дней снижения способен отыграть часть потерь, чему могут помочь стабильные цены на нефть, считает Роман Антонов из Промсвязьбанка.

Индекс Мосбиржи попытается закрепиться в верхней половине диапазона 2900-2950 пунктов, оценил он.

Сегодня рубль может получить поддержку от растущих нефтяных котировок, прогноз по курсу доллара на сегодня — 63,85-64,65 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,35%. С одной стороны, инвесторы обратили внимание на неоднозначное выступление американского президента Дональда Трампа относительно развития торгового конфликта с Китаем, а с другой — на внутреннюю макроэкономическую статистику и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, который заверил, что экономика США стабильна.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, шанхайский Shanghai SE Composite Index повышается на 0,35%.

Стоимость нефти повышается на 0,6% — до 62,74 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,0994 доллара против 1,1007 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок снизился четвертую торговую сессию подряд в рамках коррекции. Преобладание негативных внешних сигналов поддержало сохранение понижательной тенденции.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,59%, до 2933,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1437,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 12 копеек и составил 64,35 рубля, евро — на 10 копеек, до 70,78 рубля, следует из данных Московской биржи.