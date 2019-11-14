В среду на рынках преобладали пессимистичные настроения, обусловленные продолжающимися беспорядками в Гонконге и тревожными сигналами в отношении торговых переговоров США и Китая. Как сообщил вчера The Wall Street Journal, переговоры по поводу покупок фермерской продукции зашли в тупик, поскольку Китай не хотел принимать условия соглашения, которые выглядели благоприятными только для США. На этом фоне рынки акций торговались преимущественно на негативной ноте. MSCI EM снизился на 1,1%, Shanghai Composite – на 0,3%, Nikkei 225 – на 0,9%, DAX – на 0,4%. Между тем S&P 500 по итогам дня вырос на 0,1%, тогда как индекс вмененной волатильности S&P 500 – VIX – повысился на 2,5%.

Доходности фьючерсов на ставку по федеральным фондам снизились на 1–3 бп, доходности UST опустились на 3–5 бп на фоне снижения аппетита к риску и более низкой, чем ожидалось, базового индекс инфляции CPI в США за октябрь (2,3% г/г против консенсус-прогноза Bloomberg 2,4%). Также стоит обратить внимание на выступление Джерома Пауэлла, по мнению которого текущая денежно-кредитная политика ФРС является наиболее подходящей для текущих условий, и для повышения или понижения ставки должны произойти серьезные изменения на рынках. Он также добавил, что ФРС не идет заданным курсом и внимательно следит за финансовыми условиями. Между тем доходность Bunds снизилась на 3–5 бп.

Курсы основных валют развитых стран к доллару по итогам дня почти не изменились: индекс DXY закрылся в небольшом плюсе, прибавив 0,1%. Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно против доллара. Турецкая лира (+0,6%), тайский бат (+0,4%) и южноафриканский ранд (+0,2%) укрепились. Китайский юань, мексиканское песо и индонезийская рупия скорректировались вниз на 0,2%, бразильский реал подешевел на 0,3%. Рубль (-0,1%) провел день в узком диапазоне (64,1–64,4 к доллару) и в итоге закрылся небольшим снижением. Объем торгов в USDRUB_TOM остался на уровне средних значений за последний месяц – 2,4 млрд долл.

Сегодня будут опубликованы данные о ВВП Японии (рано утром), экономической активности в Китае за октябрь, обороте розничной торговли в Великобритании и ВВП еврозоны, а также индекс цен производителей США. Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня вновь выступит в Конгрессе – на этот раз перед членами бюджетного комитета Палаты представителей.