Еврооблигации

Доходность UST’10 вчера снизилась на 5 б.п. – до 1,89% годовых, сняв техническую перепроданность бумаг после резкого роста в конце прошлой неделе, что несколько ослабило напряженность в евробондах ЕМ, доходности которых снизились на 1-3 б.п. Доходность российских 10-леток остались на отметке 3,36% годовых, кредитный спрэд расширился на 5 б.п. – 147 б.п.

Вчерашнее выступление главы ФРС не дало новых ориентиров относительно дальнейшей политики регулятора – рынок деривативов по-прежнему отражает снижение ставки не ранее середины следующего года.

Не исключаем дальнейшую коррекцию доходностей UST, однако она пока ограничена уровнем доходности 1,8%-1,85% на фоне паузы в снижении ставки ФРС.

Облигации

Рынок ОФЗ в среду продолжил корректироваться — доходность 5-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до 6,27% годовых, 10-летних – на 5 б.п. – до 6,53% годовых. Учитывая наши ожидания снижения ключевой ставки в декабре на 25 б.п. – до 6,25%, текущие уровни кривой ОФЗ уже выглядят интересными, что может остановить текущую коррекцию.

Минфин вчера на фоне дальнейшего роста кривой отказался размещать выпуск 6-летних классических ОФЗ 26229, чтобы не создавать дополнительного давления на рынок своим предложением в отсутствии острой необходимости привлекать ресурсы. При этом итоги аукциона по размещению инфляционного выпуска ОФЗ 52002 с лихвой компенсировали отмену первого размещения.

На фоне коррекции классических ОФЗ инвесторы наконец обратили внимание на привлекательность инфляционных бумаг, вмененная инфляция по которым держится на уровне 3%. В следующем году мы ожидаем локальное снижение инфляции ниже 3%, однако в долгосрочном периоде (на горизонте обращения бумаги) данный уровень выглядит привлекательно для покупки при стратегии buy&hold. В результате вчера был размещен рекордный объем инфляционного выпуска с момента дебютного book building в 2015 году – 40,25 млрд. руб. Ожидаем, что спрос на ОФЗ-ИН сохранится.

Ожидаем завершения коррекции кривой ОФЗ – текущие уровни отражают уже менее агрессивное снижение ставки ЦБ.



