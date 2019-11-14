Устойчивый тренд для роста ВВП РФ еще не задан
По предварительной оценке Росстата, прирост ВВП России в 3к’19 составил 1.7% г/г, что не стало сюрпризом и определялось предварительными оперативными данными. Основной причиной ускорения роста ВВП, вероятно, стало накопление запасов, так как производственный сектор фиксирует устойчивый рост, в то время как спрос остается слабым.
Учитывая этот факт, устойчивый тренд для роста ВВП еще не задан. Мы полагаем, что драйвером для ускорения роста в среднесрочной перспективе станет реализация Национальных проектов и соответствующее оживление инвестиционного цикла. Однако к настоящему моменту проекты реализуются с отставанием от плана (исполнено 55% от годового плана за 9м’19), поэтому по итогам года мы ожидаем прирост ВВП на уровне 1.3% г/г. Слабость потребительского спроса продолжает поддерживать замедление инфляции. По состоянию на 11 ноября прирост индекса потребительских цен замедлился до 3.57% г/г. На этом фоне, остается мало сомнений в снижении ключевой ставки Банком России на заседании в декабре (SGe: —0.25%).
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