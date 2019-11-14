Наблюдается низкая волатильность на денежном рынке
По итогам вчерашних торгов средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа снизилась на 2 бп, до 6,45%, однако закрытие произошло на более высокой отметке в 6,62% (+21 бп к уровню предыдущего дня). Индекс RUSFAR повысился на 3 бп, до 6,40%. В результате расчетов по аукциону облигаций Банка России было стерилизовано 190 млрд руб. ликвидности, что оказало небольшое повышательное давление на ставки овернайт. Тем не менее темпы бюджетных расходов пока выглядят благоприятными, в связи с чем мы ожидаем, что в ближайшие дни запас свободных резервов в распоряжении банков продолжит расти. Трехмесячная ставка Mosprime вчера опустилась на 2 бп (до 6,79%) при одновременном снижении 3x6 FRA, закрывшейся на уровне 6,50% (-2 бп). Между тем Росстат вчера представил оценку инфляции за очередную неделю, которая оказалась на уровне нуля, что, вероятно, стимулировало инвесторов к продаже коротких ставок. Однако длинные ставки выросли. В частности, 6x9 FRA поднялась на 3 бп (до 6,40%), а 3-летняя ставка процентных свопов повысилась на 4 бп, до 6,61%. Ставки NDF закрылись без изменений, в то время как кривая кросс-валютных свопов сместилась вверх (5-летняя ставка выросла на 4 бп, до 5,33%).
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