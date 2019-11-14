Темпы роста экономики оказались немного ниже официального прогноза… Согласно предварительной оценке Росстата, в 3 кв. 2019 г. рост ВВП России ускорился до 1,7% год к году с 0,9% кварталом ранее. Результат оказался немного хуже прогноза Минэкономразвития (плюс 1,9% год к году) и значительно лучше нашей оценки (плюс 0,8% год к году).

…благодаря позитивной динамике в промышленности, сельском хозяйстве и оптовой торговле. Позднее Росстат представит подробную информацию о динамике ВВП с разбивкой по секторам, но, основываясь на опубликованных ранее данных оперативной статистики за 3 кв. 2019 г., можно утверждать, что основной позитивный вклад в ВВП внесли добывающая и обрабатывающая промышленности, а также сельское хозяйство. Кроме того, на темпах роста положительно отразились оптовая торговля и запасы материальных оборотных средств. При этом негативное влияние на темпы роста экономики оказал спад в секторе услуг и транспортном секторе.

Среднесрочные темпы роста российской экономики ощутимо снизятся. Несмотря на значительное увеличение годовых темпов роста ВВП в 3 кв. по сравнению с апрелем–июнем текущего года, необходимо отметить, что эта прибавка практически полностью обеспечена за счет разовых факторов, таких как хороший урожай в сельском хозяйстве, увеличение оборота оптовой торговли и рост запасов готовой продукции. При этом динамика в розничной торговле и секторе услуг говорит о по-прежнему слабом потребительском спросе. Мы полагаем, что определенное улучшение внутреннего спроса возможно в 4 кв. текущего года на фоне увеличения бюджетных расходов. Как мы уже писали, на это косвенно указывает движение цен на непродовольственные товары, рост которых несколько ускорился в октябре. Мы считаем, что спад в транспортном секторе в 3 кв. текущего года также обусловлен разовыми факторами (в частности, снижением объемов трубопроводного транспорта на ряде экспортных направлений). Принимая во внимание, что в 4 кв. действие указанных выше разовых факторов будет исчерпано, мы ожидаем, что темпы роста российского ВВП ощутимо снизятся, несмотря на продолжающийся опережающий рост бюджетных расходов. Кроме того, в среднесрочной перспективе негативное влияние на темпы роста российской экономики будет оказывать торможение деловой активности в крупнейших странах мира. Несмотря на то что подписание первого этапа торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, который подразумевает отказ от части пошлин в обмен на увеличение закупок американской продукции, в обозримом будущем представляется нам достаточно вероятным, необходимо отметить, что уже введенные пошлины (на китайские товары суммарной стоимостью 384 млрд долл. и американские товары в сумме 122 млрд долл.) нанесли значительный вред глобальной экономике, который будет ощущаться как минимум еще несколько кварталов. Мы ожидаем, что в 4 кв. текущего года темпы роста ВВП РФ снизятся до 1–1,2% год к году, а в 2020 г. российская экономика увеличится на 1%.