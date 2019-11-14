Некоторое восстановление инфляции с начала ноября оказалось обманчивым, так как по состоянию на 11 ноября рост цен составил всего 0,1% с начала месяца, что все еще ниже недельного уровня 0,1%. Как ожидается, на конечный спрос и, следовательно, на рост цен в ближайшие месяцы будут влиять два взаимоисключающих фактора. Во-первых, мы ожидаем, что розничное кредитование продемонстрирует признаки замедления – с октября ЦБ ввел новые макропруденциальные меры с целью охладить этот рынок, и мы ожидаем, что рост розничных кредитов замедлится до 1,2% м/м в октябре с 1,6% м/м в 3К19. Этот фактор должен ограничить масштаб роста цен. В то же время Минфин, как ожидается, к концу года ускорит свои расходы, и это должно спровоцировать ускорение инфляция. Сочетание этих двух факторов будет определять масштаб роста цен в ближайшие недели и, следовательно, действия ЦБ по вопросу ключевой ставки на заседании 13 декабря. В данный момент сохраняется сильный риск того, что ЦБ примет решение понизить ставку еще на 25 б. п.

Росстат вчера представил оценку роста российского ВВП за 3К19, который, по предварительной оценке Минэкономразвития, составлял 1,9% г/г. Хотя официальная оценка Росстата оказалась немного ниже прогноза правительства, рост ВВП на 1,7% г/г – это все еще хороший результат в сравнении с + 0,7% г/г за 1П19. Цифра Росстата указывает на возможное улучшение экспортного и инвестиционного трендов и предполагает, что за 9M19 ВВП вырастет примерно на 1,1% г/г. Учитывая наши ожидания замедления розничного кредитования в 4К19, мы очень сомневаемся в сильном ускорении роста до конца этого года и поэтому сохраняем свой прогноз роста ВВП на 1,1% г/г по итогам 2019 г. без изменений. Вместе с тем, мы недавно повысили свой прогноз роста ВВП на 2020 г. до 1,4% г/г, однако эта цифра остается все же ниже консенсус-прогноза (1,7% г/г), отражая наш осторожный взгляд на эффективность расходов по нацпроектам.