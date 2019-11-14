Накануне поддержку американской валюте оказало выступление главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого глава американского регулятора отметил, что текущая монетарная политика ФРС соответствует сложившимся реалиям в американской экономике. Таким образом, Пауэлл дал понять рынкам, что в случае сохранения экономической активности в Штатах на текущих устойчивых уровнях ФРС в ближайшее время не станет снижать ключевую ставку. В результате, индекс доллара DXY остается вблизи отметки 98.5, а с начала месяца индекс вырос примерно на 1.3%.

Тема торговой войны по-прежнему не добавляет оптимизма глобальным финансовым рынкам: вчера стало известно, что вопрос о покупке американской сельскохозяйственной продукции Китаем вызывает определенности трудности, так как КНР, по сообщениям информационных агентств, настороженно относится к предложению Штатов включить в торговую сделку обязательство по покупке Китаем с/х продукции из США на сумму 50 млрд. долл. в год. Мы по-прежнему сохраняем свой взгляд на то, что тема торговых переговоров вряд ли станет драйвером рисковых активов в долгосрочной перспективе. Наконец, в утренние часы были опубликованы данные по экономической активности в Китае, которые оказались хуже ожиданий (промышленное производство в октябре выросло на 4.7% г/г против ожиданий 5.4%, розничные продажи увеличились на 7.2% г/г vs 7.8%), что также ограничивает аппетит к риску на старте сегодняшних торгов. Отметим, что европейская валюта остается на слабых уровнях вблизи 1.10, несмотря на то, что статистика по немецкому ВВП за третий квартал оказалась лучше ожиданий (1.0% г/г против 0.8% г/г).