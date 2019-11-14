Мы ожидаем дальнейшего ускорения роста в 4к19, прогнозируя его на уровне 2% г/г, что, скорее всего, будет обеспечено сохранением существующих тенденций в промышленном производстве и оптовой торговле. Кроме того, мы ожидаем существенного увеличения вклада в рост ВВП со стороны строительства (с ~0,08 пп до ~0,47 пп), что было заметно уже в сентябре. Если же подтвердятся наши ожидания относительно пересмотра данных по строительной отрасли, ее вклад в рост ВВП может оказаться еще более заметным. В то же время стоит отметить риски, связанные с эффектом высокой базы 4к18 в добывающей промышленности и розничной торговле, где опережающий рост в 4к18 был связан с ожиданиями повышения ставки НДС.