Инвесторы раскупили линкер, а аукцион по выпуску с фиксированной ставкой не состоялся. Вчера сессия на рынке рублевого госдолга началась с продолжения продаж. Нервозность на развивающихся рынках объясняется неопределенностью вокруг торговых переговоров, сильный обвал чилийского песо тоже не добавил оптимизма. Как мы уже не раз отмечали, внутренних факторов поддержки для рынка госбумаг мы тоже не видим сейчас. После полудня, то есть к моменту первого аукциона Минфина, рубль терял примерно 0,2% к открытию торгов, а доходности ОФЗ демонстрировали рост на 4–7 б.п., причем продавцами выступали как иностранные участники, так и локальные.

■ Аукцион по ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 г. был признан несостоявшимся из-за роста рыночной волатильности. С декабря прошлого года аукционы по бумагам с постоянным купоном не признавались несостоявшимися. Видимо на фоне последних продаж в ОФЗ рынок затребовал премию, которую Минфин счел неуместной и поэтому отказался доразмещать выпуск. Впрочем, трагедии в непроведении аукциона мы не видим, поскольку не раз наблюдали, как слабые результаты аукциона провоцировали усиление продаж на вторичном рынке, чего в этот раз Минфин постарался избежать.

При этом второй аукцион по линкеру очень удивил.

■ Спрос на линкер ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. достиг почти 83,7 млрд руб., что позволило доразместить выпуск на 40,2 млрд руб. (в этот раз, напомним, лимита не было). Теперь выпуск размещен в полном объеме, и, возможно, со временем финансовое ведомство предложит рынку новый линкер. Вчера цена отсечения была установлена в размере 93,905% от номинала, что соответствовало уровню вторичного рынка. Структура удовлетворенных заявок весьма диверсифицирована, при этом была одна крупная заявка почти на 9,5 млрд руб. и одна на 5 млрд руб. Сейчас реальная доходность ОФЗ 26212 (погашение в 2028 г.) с постоянным купоном составляет 2,85% годовых (вчера недельные данные Росстата показали замедление годовой инфляции до 3,6%), что ниже доходности линкера на уровне 3,3% годовых, вмененная инфляция – 3,13% годовых. Видимо, этот факт сейчас является основным стимулом к покупке ОФЗ 52002, кроме того линкер является хорошей инвестицией для real money funds в условиях роста волатильности. Однако, отметим, что он не очень ликвиден на вторичном рынке, а поскольку высока вероятность, что в начале следующего года инфляция будет ниже 3%, перспектива покупки большой позиции линкера не столь очевидна.

По итогам дня доходности вдоль кривой ОФЗ выросли на 4–6 б.п., достигнув 6,83% годовых на самом дальнем конце. Основные биржевые обороты были как всегда в длинных (ОФЗ 26218, ОФЗ 26221, ОФЗ 26225, ОФЗ 26230) и среднесрочных бумагах (ОФЗ 26223, ОФЗ 26229, ОФЗ 26207 и ОФЗ 26212). Таким образом, уже четвертую сессию подряд на рынке стабильно идут продажи, на фоне которых доходности повысились примерно на 10–20 б.п. Сейчас нет стимулов для продолжения покупок, а вот стимул для фиксации прибыли к концу года имеется.