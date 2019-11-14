Вчера на российском рынке состоялась давно ожидаемая сделка по покупке Ростелекомом оставшихся 55% компании ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия) у Tele2 B.V., которым совместно владели ВТБ, «Севергрупп» и Банк «Россия» в пропорции 50%, 40% и 10%.

Сделка по приобретению этого пакета состоялась в три этапа:

1. Обмен 10% акций Tele2 на 10% обыкновенных акций Ростелекома, находящихся на балансе его дочерней компании «Мобител».

2. Осуществление дополнительной эмиссии обыкновенных акций Ростелекома и их приобретение банком ВТБ. (независимый оценщик оценил долю в 27,5% в 66 млрд руб., что обозначило цену акций на уровне в 93,21 руб./акцию).

3. Приобретение Ростелекомом 17,5% акций TELE2 за 42 млрд руб.

В рамках сделки капитализацию Tele2 оценили в 239,1 млрд руб., что с учетом долга примерно в 120 млрд руб. и ожидаемом размере EBITDA в 64 млрд руб. дает оценку компании по мультипликатору EV/EBITDA на уровне 5,6х – с одной стороны заметно больше, чем в среднем по сектору (для сравнения, показатели МТС и VEON составляют 3,6-4,8х), однако отчасти более высокие мультипликаторы обусловлены более весомыми темпами роста Tele2.

Менеджмент Ростелекома отметил, что сохранит Tele2 как отдельное юридическое лицо, сохранит его бренд, сохранит менеджмент компании. При этом Ростелеком принял решение не выплачивать промежуточные дивиденды за 9 месяцев, но в дальнейшем будет придерживаться режима двух выплат в течение года. По итогам вчерашнего дня акции Ростелекома завершили торги снижением на 3%, практически полностью нивелировав рост предыдущего торгового дня, что, вероятно, в первую очередь обусловлено не самыми выгодными условиями сделки (тот факт, что в рамках оценки общая капитализация Ростелекома и Tele2 была оценена примерно в одинаковую величину, несмотря на то, что Ростелеком еще до сделки владел пакетом Tele2 в 45%).

Для ВТБ исход сделки, с нашей точки зрения можно считать умеренно позитивным — банк сумел переоценить пакет с 53,5 до 66 млрд руб., что позволяет получить прибыль от переоценки в размере 12,5 млрд руб. Шансы на выполнение цели по прибыли на этот год подросли.

В дополнение к этому ВТБ будет владеть пакетом акций Ростелекома, который при сценарии сохранения дивидендных выплат на уровне прошлых лет (тот факт, что Ростелеком отказался от выплаты промежуточных дивидендов в этом контексте позитивен для ВТБ) будет приносить дивидендами около 5 млрд руб. в год.