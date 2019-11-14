По данным Росстата, темп роста ВВП в 3 кв. 2019 г. подскочил до 1,7% г./г. Факторы роста, отмеченные главой ведомства на брифинге по итогам публикации, совпали с нашими оценками (их мы перечисляли в нашем обзоре от 12 ноября). В частности, на фоне слабого внутреннего спроса важным драйвером роста является нефтегазовый экспорт.

По нашим расчетам, квартальные темпы роста в 3 кв. 2019 г. (с исключением сезонности) выросли до 0,5% кв./кв. (0,4% кв./кв. во 2 кв. и —0,1% кв./кв. в 1 кв. 2019 г.). Таким образом, с начала года средний квартальный темп роста составил 0,3% кв./кв. Если этот темп сохранится и в 4 кв. 2019 г. (что является консервативной оценкой, т.к. 1 кв., который входит в расчет, объективно являлся провальным и вряд ли повторится), то годовой рост в 4 кв. 2019 г. составит 1,3% г./г., а в целом за год экономика вырастет на 1,1% г./г. (наш прогноз 1,2% г./г.).