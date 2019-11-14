Согласно недавно опубликованной ЦБ предварительной оценке выборочных показателей платежного баланса в октябре, сальдо счета текущих операций составило 7,9 млрд долл., что выглядит нетипично большой величиной. Для сравнения — за весь 3 кв. (когда нефть и рубль были вблизи октябрьских значений) было получено 12,9 млрд долл. Этот всплеск обусловлен изменениями в торговом балансе, его сальдо составило 15,7 млрд долл., что на 28% выше среднемесячных значений 3 кв.

Согласно нашим оценкам, в октябре по текущему счету должно было прийти всего 2-3 млрд долл., превышение фактического значения (если ЦБ РФ вновь не пересмотрел весь ряд данных), вероятно, обусловлено экспортом продукции специального назначения (продукция военного назначения и оборудование для АЭС). Принимая во внимание тот факт, что средний курс руб./долл. в октябре почти не отличался от сентября, мы делаем вывод о том, что этот экспорт был осуществлен в кредит/с отсрочкой платежа и/или расчеты были проведены не в твердых валютах (аналогичный всплеск сальдо наблюдался в декабре прошлого года, однако тогда это не удержало рубль от ослабления).

По нашим оценкам, в ноябре объем сальдо счета текущих операций будет еще достаточным для покрытия интервенций ЦБ РФ. Ситуация изменится в декабре, когда мы ожидаем его снижения до околонулевых значений, что может оказать давление на курс рубля. Однако потенциал ослабления рубля ограничивается накопленным запасом валютной ликвидности в банковском секторе, а также ожидаемыми в следующем году тратами ФНБ (они будут равносильными повышению цены отсечки нефти в бюджетном правиле). Курс рубля выше 65 руб./долл. (при этом мы не исключаем курс 66 руб./долл.) мы рассматриваем как интересный уровень для продажи долларов в ожидании заметного укрепления рубля в 1 кв. 2020 г.



