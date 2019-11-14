Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП в 3К19, в соответствии с которой годовой рост экономики за указанный период составил 1,7%, т. е. ускорился по сравнению с 0,9% в 2К19. В итоге за 9М19 ВВП увеличился на 1,1% с уровня 9М18. Подробная структура ВВП за третий квартал пока не опубликована, однако ускорение в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года было таким же, как и в базовых отраслях (их помесячная динамика позволяет судить об изменении ВВП), где годовой рост составил 2,6% в 3К19 против 1,7% в 2К19.

Как показывают опубликованные помесячные данные, улучшение динамики в 3К19 было обеспечено благодаря вкладу сельского хозяйства (годовой рост 5,1% в 3К19 против 1,2% в 2К19), увеличению оборота оптовой торговли (на 3,8% в 3К19 с уровней 3К18 против годового падения на 3,2% в 2К19) и улучшению динамики в строительстве, где выпуск в 3К19 был на 0,5% выше уровня 3К18, тогда как в 2К19 его годовой прирост составил 0,1%.

В 4К19 рост ВВП может еще немного ускориться, ближе к 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вследствие увеличения расходов бюджета, что должно поддержать активность в строительстве и инвестициях и обеспечить рост ВВП за весь 2019 год близкий к 1,3%.



