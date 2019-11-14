Индекс Московской биржи сегодня пребывает в небольшом плюсе, несмотря на слабую макростатистику из Китая. Промышленное производство в КНР существенно замедлилось в октябре – до 4.7% против прогноза 5.4% и сентябрьского значения 5.8%. Кроме того, розничные продажи упали до 16-летнего минимума, а динамика инвестиций в основной капитал оказалась самой слабой в истории страны.

Но прочтение этой статистической информации инвесторов оказалось достаточно спокойным, замедление экономики Китая происходит уже достаточно давно и сюрпризом не является. Кроме того, продажи Alibaba в День холостяка неожиданно выросли на 26%, что говорит о высоком потребительском спросе в Китае несмотря на слабые макропоказатели. Ситуация немного похожа на американскую, где также проблемы у промышленного сектора, но доходы домохозяйств растут. Отметим, что сегодня китайские акции выросли вследствие надежд на стимулирование экономики.

Российский фондовой рынок оказался в этом году лучшим по доходности в мире, индекс Мосбиржи прибавил с начала года 24%, индекс РТС – 35%. Это произошло несмотря на низкие темпы экономики России, ниже двух процентов, и стало следствием двух причин – снижения санкционных рисков на фоне озабоченности США прежде всего торговой войной с Китаем и высокой средней дивидендной доходности российского фондового рынка в районе 6,5%.

Отметим, что в следующем году дивидендная доходность будет выше 7%, несмотря на рост котировок российских акций. Это связано с продолжением улучшения дивидендных практик ведущими российскими компаниями, которые увеличивают выплаты. Поэтому весьма вероятно продолжение роста бумаг РФ, поддержку которым может оказать и нефтяной рынок. Сланцевый бум подходит к концу: многие сланцевые компании США испытывают проблемы с финансированием и близки к банкротству, а Саудовская Аравия для успеха IPO Saudi Aramco будет способствовать продлению сделки по сокращению нефтедобычи в 2020 году. Также наиболее вероятным сценарием станет то, что американская экономика сможет избежать рецессии в следующем году.