Половина всей торговой активности на российском рынке акций сейчас сосредоточена в бумагах Газпрома. Котировки компании тянут весь индекс МосБиржи вниз, снижаясь на протяжении пяти сессий подряд. Объемы торгов в Газпроме существенно превышают обороты в других голубых фишках, в том числе в традиционном лидере Сбербанке.

Следующие сильные технические уровни поддержки в Газпроме сместились ближе к 238-240 руб., однако торможение нисходящей тенденции возможно и раньше. Уже сегодня есть все шансы остановиться и попробовать сформировать отскок.

Хуже рынка накануне выглядели акции компаний черной металлургии и угольщиков: ММК (-2,94%), Распадская (-2,64%), НЛМК (-2,52%), Мечел-ао (-1,97%). Как мы видим, участники рынка продолжают весьма осторожно относиться к этим цикличным активам. К тому же на рынке нет строгого консенсуса по поводу того, что после «первой фазы» договоренностей между Китаем и США далее мы увидим прогресс и сближение позиций по остальным ключевым торговым вопросам двух крупнейших экономик. Это среднесрочный риск, к которому наиболее сильно чувствительны именно сырьевые истории.

Владимир Путин в четверг прокомментировал тему с законопроектом о значимых интернет-ресурсах. Он отметил, что Правительству удастся найти гибкий инструмент регулирования этого рынка без ущерба иностранным партнерам, которые не должны быть поставлены в невыгодные и неконкурентные условия. Он отметил, что необходимо найти баланс между интересами безопасности и интересами развития рынка.

На этом фоне акции Яндекса сегодня могут показать опережающую динамику относительно рынка на старте дня. Тем более накануне на Nasdaq бумаги компании выросли на 2%. Положительно оцениваю среднесрочные и долгосрочные перспективы акций компании. Обвал от 11 октября уже в ближайшее время может быть полностью нивелирован.

Индекс МосБиржи опустился к ближайшему целевому диапазону 2915-2930 п. Именно эти рубежи были первым рубежом поддержки в рамках коррекционной волны. Учитывая внешний фон, сегодня есть предпосылки для формирования локального отскока.

Что касается «медвежьего» сценария, о его реализации можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже вчерашних минимумов (2905 п.). В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860-2850 п. Пока это не базовый сценарий. Фаза снижения при прочих равных воспринимается в качестве возможности для восстановления длинных позиций в наиболее сильных историях, которые выигрывают от снижения рублевых ставок. В гособлигациях (ОФЗ) накануне мы уже наблюдали остановку снижения и возобновления спроса.

На рынке нефти по-прежнему складывается спокойна ситуация. Волатильность остается пониженной, амплитуда движений невысокая. Консолидация фьючерсов Brent происходит в узком коридоре $61-63. Среднесрочные ожидания умеренно позитивные, но пока не наблюдаем ускорений.

В четверг вышла статистика от Минэнерго США (EIA), которая не позволила нефтяным фьючерсам развить движение наверх и выйти из устоявшегося боковика. Запасы нефти и бензина выросли больше, чем ожидалось, а уровень добычи в стране подскочил сразу на 200 тыс. б/с, до нового исторического максимума 12,8 млн б/с.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается отчет за III квартал по МСФО у Интер РАО. Также на пятницу запланировано заседание совета директоров Магнита по вопросу дивидендов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг незначительно поднялись. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,34%, нефть Brent в плюсе на 0,45%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет незначительно выше уровня закрытия четверга, в пределах +0,25%.