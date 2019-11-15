Американские биржевые индикаторы в четверг не претерпели значительных изменений. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,08%, закрывшись на отметке 3096,63 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,01%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,04%. Индекс MSCI Emerging Market снизился на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 1,87%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до —0,26%.

Игроки продолжают удерживать заокеанский рынок акций вблизи исторических максимумов в надежде на скорое подписание первой части торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. И хотя положение дел в мировой экономике обстоит далеко не лучшим образом, глава ФРС Джером Пауэлл в четверг подбодрил инвесторов, заявив, что риск того, что экономика США столкнется с резким спадом, является весьма отдаленным. Сегодня рынки будут ждать выхода данных по розничным продажам в США, которые по прогнозам экспертов, в октябре должны продемонстрировать рост после неожиданного падения в предыдущем месяце.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,34%, закрывшись на отметке $62,42. Поводом для пессимизма послужили данные от Минэнерго США, согласно которым запасы "черного золота" в стране на минувшей неделе выросли на 2,22 млн баррелей, а производство достигло новых рекордов. В целом же диспозиция во фьючерсном контракте Brent остается неизменной. Игроки, с оглядкой на динамику американских бенчмарков, продолжают торговать диапазон $61-63. Сегодня рынок будет ждать данных от Baker Hughes, которые вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках определят направление движения фьючерсного контракта Brent на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,39%, закрывшись на отметке 2922,45 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2900 и 2885 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2950 и 2980 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 142000 пунктов, основная — 141000 пунктов, сопротивление — 145000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,98 руб./$, прибавив 0,58 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,60. Сопротивления расположены на уровнях 64,20 и 64,50.