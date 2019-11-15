Вчера утренние попытки отскока на российском рынке акций очень быстро сменились возобновлением продаж. В общем-то, внешний фон был не сильно негативный: уход в минус американских индексов должен был компенсироваться подъемом нефти в район 63 долларов за баррель. Однако инвесторы проигнорировали рост «черного золота».

Как-то все позабыли про недооцененность российского рынка, огромную дивидендную доходность, ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ.

По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял почти 0,4% и закрылся в районе поддержки 2920 пунктов. Причем в течение дня просадка была и большей. Это внушает некоторые опасения, что при пробое поддержки и ухода рублевого индикатора в район 2900 пунктов у многих начнут срабатывать стопы и падение усилится.

Однако пока никакой паники на рынке нет. В частности, оптимизм внушают любимые акции нерезидентов: Сбербанк подрос на символические 0,12%, а «Норникель» остался около нуля, несмотря на случившийся ближе к нашему закрытию очередной обвал мировых цен на никель.

Именно упавший больше всех «Норникель» может стать фаворитом отскока, если цены на никель покажут хоть небольшой рост.

Таким образом, ситуация в целом выглядит неопределенной. Возможно, краткосрочный тренд Индекса Мосбиржи определится сегодня.

«Зеленая» Азия и американские фьючерсы дают надежду на отскок, но следует помнить, что настроения за океаном меняются очень быстро. К тому же сегодня пятница и желание сократить позиции накануне выходных повысится.

С одной стороны, поводов для падения нет, а с другой – и расти-то особо не на чем. Причем рассчитывать на возобновление роста у нас при негативной или даже нейтральной динамике американского рынка не следует – все говорит о том, что приток денег на российский рынок прекратился.

Но роста за океаном не будет до тех пор, пока не прояснится срок подписания «первого этапа» торгового соглашения между США и Китаем.

Непонятная ситуация и с рублем. В районе полудня четверга наблюдалась очень сильная покупка рублей. Возможно, кто-то из крупных экспортеров воспользовался благоприятным курсом для аккумулирования рублевой ликвидности под приближающиеся налоговые платежи.

Однако в целом ситуация для российской валюты негативная. Кроме продолжающегося укрепления доллара (пара евро-доллар вчера тестировала сверху вниз отметку 1,10) приближается пик декабрьских платежей по внешним долгам.

Рост нефти прервала не очень хорошая статистика по запасам в США. Минэнерго США сообщило о росте показателя на 2,2 млн баррелей, в то время как рынок ждал роста на 1,6 млн. При этом больше прогноза выросли и запасы бензина. Но самое главное – новый рекорд в 12,8 млн баррелей поставила среднесуточная добыча.

Однако сильного падения нефти ждать не стоит. Во-первых, велика вероятность, что страны ОПЕК+ на декабрьском заседании примут решение о снижении добычи. Во-вторых, есть сильные подозрения, что котировки нефти поддерживают саудовские власти в преддверии размещения акций госкомпании Saudi Aramco.

Поэтому при приближении нефти в район сильной поддержки 60 долларов за баррель нефтяные контракты имеет смысл покупать. Шорт по нефти сейчас очень опасен.