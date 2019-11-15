Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.2-0.4%, вблизи отметки 2930 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2920, 2910 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на позитивной территории.

Во второй половине дня в Европе и в США будет опубликовано большое количество важных статистических показателей. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и не укажут локальному рынку акций четкого направления для движения. И все же стоит обратить внимание на октябрьские данные по изменению объема розничных продаж в США (16.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (-0.06%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, мы наблюдали продолжившееся коррекционное падение указанных индексов, которое затянулось уже на пять торговых дней. Под закрытие основной торговой сессии локальный рынок акций заметно сократил свою внутридневную просадку. В целом можно констатировать, что он уже в значительной степени «разгрузил» свою среднесрочную перекупленность.

Добавим, что вчерашняя слабость индексов МосБиржи и РТС была в значительной степени обусловлена умеренно неблагоприятным состоянием внешнего фона. Тревожным фактором для западных фондовых рынков остается сохраняющаяся неопределенность по поводу перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что переговоры между указанными странами вновь зашли в тупик в связи с отсутствием компромисса по ряду важных вопросов.

Среди значимых внешних событий стоит также отметить перенесенную на четверг публикацию еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она носила скорее негативный характер, поскольку запасы нефти и бензина за океаном заметно увеличились. Их суммарный прирост примерно вдвое превысил недельное сокращение запасов дистиллятов, что оказало заметное давление на стоимость нефтяных фьючерсов. Поэтому контракты на нефть сорта Brent вчера не сумели закрепиться выше ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе $63 за баррель.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4.7 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек лидером падения вновь выступили акции Газпром (GAZP RM, —1.37%). В них продолжается развитие довольно быстрого коррекционного спада после недавнего обновления многолетнего максимума. Вчера эти бумаги просели ниже психологически значимого ценового уровня 250 руб. Недельное нисходящее движение подстегивается рядом неблагоприятных новостей, связанных с сильно политизированными разногласиями между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по поводу продолжения транзита трубопроводного газа в Европу через территорию сопредельной страны. Дополнительным тревожным фактором выступают ожидания возможного SPO 3.7% акций «Газпрома».

В отраслевом разрезе заметно слабее рынка торговались представители сектора металлов и добычи: Северсталь (CHMF RM, —1.01%), ММК (MAGN RM, —2.94%), НЛМК (NLMK RM, —2.52%), Polymetal (POLY RM, —1.24%), Распадская (RASP RM, —2.64%), Мечел-ао (MTLR RM, —1.97%).

Стоит отметить, что акции ММК не сумели избежать опережающего падения, несмотря на сообщение об улучшении дивидендной политики эмитента, которая теперь имеет очень дружественный для миноритарных акционеров характер. Металлургическая компания будет стремиться направлять на выплату дивидендов не менее 100% свободного денежного потока при условии, если коэффициент «чистый долг/EBITDA» составит менее единицы. В противном случае, на выплату дивидендов будет направляться не менее 50% свободного денежного потока. Кроме того, компания ММК будет стремиться к выплате дивидендов на ежеквартальной основе.

Заметно лучше рынка закрылись акции ряда нефтегазовых компаний: Лукойл (LKOH RM, +0.57%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.16%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.05%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.65%), Башнефть-ао (BANE RM, +0.88%). По-видимому, участники локальных торгов рассчитывали на то, что еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США будут иметь благоприятный характер. Однако уже после закрытия основных торгов в России стало известно, что запасы сырой нефти за океаном увеличились на 2.2 млн баррелей.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют значительное повышение в пределах 0.3-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после вечерней просадки подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite символически понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавил 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.