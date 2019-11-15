Утром российские индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений
Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после снижения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пошли на улучшение.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,1%. Инвесторы пребывали в нерешительности в ожидании торговых новостей. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе второго дня своего выступления при этом в очередной раз достаточно оптимистично отозвался о состоянии национальной экономики, не оставляя большого количества шансов на снижение процентных ставок в декабре.
Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,3% после оптимистичных комментариев экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о приближении Китая и США к заключению торгового соглашения.
Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,3%.
На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Фондовые индексы Китая, однако, теряют в пределах 0,5%, несмотря на оптимистичные сигналы в отношении торговли.
Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть менее 0,5% после перехода к снижению накануне, вслед за публикацией отчета Минэнерго США о большем, чем ожидалось, росте запасов “черного золота” (на 2,2 млн баррелей). Нефтедобыча в США при этом достигла нового рекорда 12,8 млн баррелей в день. Цены в итоге отступили от локальных максимумов 63,33 доллара и 57,88 доллара для Brent и WTI соответственно, но не оставляют попыток повышения. В пятницу вечером на рынке ждут еженедельного отчета Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС, после попыток повышения в течение дня, завершили торги снижением, но удержались выше ключевых поддержек. Рублевый индикатор остается выше 2900 пунктов, а РТС остановил снижение у 1425 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Вблизи текущих значений будет решаться судьба как краткосрочного, так и среднесрочного тренда. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на уровнях 2950 и 1455 пунктов.
Рубль при этом коррекционно укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль опустилась чуть ниже 64 руб, но остается выше поддержки 63,90 руб, которая открыла бы дорогу к тестированию недавних минимумов в районе 63 руб. Пара евро/рубль отступила вниз от средней полосы Боллинджера (70,90 руб), сохраняя склонность к снижению в район 70 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений, в связи с чем могут выйти в умеренный плюс в том числе ввиду близости важных технических значений. На мировых площадках продолжаются спекуляции в отношении торгового вопроса, которые в последний рабочий день недели могут удержать рынок РФ от слома краткосрочного восходящего тренда.
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