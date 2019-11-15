Денежный рынок: ситуация с ликвидностью стала чуть более напряженной
Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера снизилась на 2 бп, до 6,43%. Однако закрытие произошло на более высокой отметке в 6,77% (+15 бп к уровню среды), в то время как индекс RUSFAR поднялся на 9 бп, до 6,49%. В четверг утром баланс средств банков на корсчетах в ЦБ сократился до 2,5 трлн руб. (-161 млрд руб.) после проведения расчетов по аукциону облигаций Банка России. По нашим оценкам, запас свободных резервов в банковской системе в настоящий момент близок к 60 млрд руб., притом что до начала очередного периода уплаты налогов остается еще целая неделя. Мы полагаем, что банки способны накопить достаточную подушку ликвидности для комфортного прохождения налогового периода. Котировки FRA по итогам вчерашней сессии снизились на 3–5 бп, в том числе 6x9 FRA закрылась на отметке 6,36% (-4 бп). Кривая процентных свопов сместилась вниз на 3–4 бп, а ставки кросс-валютных свопов снизились на 5–6 бп.
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