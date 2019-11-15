Прогноз по паре евро-доллар на конец 2020 года - 1,20
Стратеги Societe Generale начинают публиковать обновленные квартальные прогнозы по финансовым активам, в текущей итерации – на 2020-й год. В центре прогноза – сохраняющиеся ожидания того, что показатели американской экономики будут последовательно ухудшаться (наиболее выраженно, во 2-й половине следующего года). Как следствие, лейтмотивом прогноза остаются ожидания более слабого доллара и более низких процентных ставок в США, правда, для закрепления этого тренда может потребоваться больше времени, чем ожидалось прежде.
Текущий прогноз по паре EUR/USD на конец 2020 года – 1.20 (прежде коллеги ожидали, что данное значение будет достигнуто к концу сентября), следующая цель по доходности UST’10 – отметка 1.3% годовых (точный прогноз будет опубликован в ближайшее время).
Что касается более тактических движений рынков, то следующая неделя – третья неделя месяца – традиционно небогата на значимые релизы статистических данных. Как следствие, активы будут осциллировать вокруг текущих уровней, реагируя лишь на яркие элементы новостного потока.
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