Как сообщает газета “Коммерсант”, пакет АФК “Система” (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕДАЦИИ) в размере 52,1% акций в Детском мире (DSKY RX: ПО РЫНКУ, РЦ 104 руб./акцию) может быть продан Surya Group и Reliance Industries. Surya Group развивает в России сети магазинов одежды, а Reliance Industries является крупным индийским холдингом с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле. Частично профинансировать сделку может Сбербанк на сумму до 30 млрд руб. Совокупная доля АФК “Система” стоила 37 млрд руб. при вчерашней цене закрытия. Цена и структура сделки не раскрываются.

С точки зрения акционеров Детского мира, мы считаем, что основные вопросы по сделке связаны со следующими моментами: 1) будет ли оценка стоимости сделки сильно превышать текущую цену на рынке; 2) возможности по выходу для миноритарных акционеров: если два совладельца поделят между собой 52% акций, сделка может быть структурирована без оферты миноритарным акционерам; 3) последующая продажа доли РКИФ (14%), так как фонд мог планировать выйти из Детского мира вместе с АФК “Система”. В целом учитывая отсутствие точной информации о цене и структуре сделки, на данный момент мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Детского мира.

С точки зрения акционеров АФК “Система”, продажа Детского мира считается одним из главных катализаторов роста акций наряду с возможными IPO непубличных активов компании. Однако в краткосрочной перспективе потенциал роста акций в связи с данной новостью, на наш взгляд, ограничен, так как обратный выкуп акций вызвал рост акций АФК “Система” до двухлетних максимумов.