Уборочная кампания в России завершилась, и прояснились перспективы по основным сельскохозяйственным товарам.

Производство зерна в этом сезоне увеличилось на 9% г/г, до 123 млн т, при этом ввиду сокращения экспорта (на 6% г/г) можно ожидать снижения цен на внутреннем рынке.

В сегменте сахара предложение достигло рекордно высокого уровня в 7 млн т. Мы прогнозируем коррекцию цен на 30% во 2п19. В итоге конъюнктура на рынке сахара в ближайшее время будет неблагоприятной.

На мясном рынке внутренний спрос полностью удовлетворяется российскими производителями, которым теперь необходимо наращивать экспорт, особенно в Азию. По нашим оценкам, цены на мясо птицы в 2019 г. поднимутся на 5% г/г, а цены на свинину, напротив, снизятся на 7% г/г ввиду увеличения предложения после ввода в эксплуатацию новых мощностей, а также возобновления импорта.

С учетом предполагаемого ухудшения ценовой конъюнктуры в сегментах сахара и свинины мы снижаем на 15–20% наши прогнозы по EBITDA и чистой прибыли Русагро на 2019–2023 гг. Наша прогнозная цена на 12 месяцев опускается на 17%, до 12,00 долл. за одну акцию, что соответствует ожидаемой полной доходности 13%. В итоге мы понижаем рекомендацию до Держать. С учетом текущих котировок бумаги Русагро по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. оценены на уровне 6,7x – относительно дорого, на наш взгляд.