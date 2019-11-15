В октябре правительство России продолжало наращивать расходы бюджета, чтобы выполнить план на год. В итоге расходы в октябре увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку доходы бюджета в октябре были на 10% ниже, чем в октябре 2018 года (т. к. подешевела нефть и немного укрепился рубль), бюджет впервые в текущем году был исполнен с дефицитом в размере 15 млрд руб. Тем не менее, за 10М19 расходы бюджета повысились только на 6,9% с уровней 10М18 — до 13,6 трлн руб., а доходы составили 16,7 трлн руб., на 5,5% превзойдя показатель 10М18. В результате за 10М19 был зафиксирован профицит бюджета на сумму 3,1 трлн руб.

Мы ожидаем, что в ноябре и декабре правительство будет поддерживать высокие темпы роста расходов, чтобы сократить разрыв между планом и фактическими показателями. Тем не менее маловероятно, что в последние два месяца года будут потрачены все оставшиеся средства: с учетом опубликованных данных не израсходовано еще 4,7 трлн руб., заложенных в бюджет на этот год. По оценкам официальных лиц, в текущем году, скорее всего, не получится потратить около 300 млрд руб. и они будут перенесены на следующий год. Поскольку в ноябре и декабре расходы бюджета будут высокими, по итогам 4К19 он останется дефицитным, однако совокупный баланс бюджета за 2019 год все равно будет положительным — около 2 трлн руб. (1,9% ВВП).

Рост расходов бюджета в 4К19, видимо, окажет поддержку инвестиционной и строительной активности, что будет способствовать улучшению динамики ВВП. В 4К19 мы ожидаем ускорения годового роста экономики почти до 2% по сравнению с 1,7% за 3К19, в результате чего показатель за 2019 год составит 1,3%.