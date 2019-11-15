Вчера, как мы и прогнозировали, цены на золото держались в диапазоне $1 460-1 470 за унцию. Вышедшая в США макростатистика, в том числе ИЦП (который вырос на 0,4% при консенсус-прогнозе 0,3%) и данные по заявкам на пособие по безработице (их число выросло с 211 тыс. до 225 тыс.), была воспринята рынком нейтрально. Комментарии главы Федрезерва и других представителей ФРС укрепили инвесторов во мнении, что в декабре ставки останутся без изменений. Джером Пауэлл отметил, что напряженность в торговых отношениях между США и Китаем способствовала рецессии в обрабатывающих отраслях в текущем году, но не имела масштабного негативного эффекта для всей экономики. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в своих выступлениях отметили, что считают устойчивой текущую денежно-кредитную-политику. По их мнению, регулятору нужно сделать паузу, чтобы отследить эффект от снижения ставок.

Вчера ближе к вечеру цены на золото получили поддержку (по итогам дня желтый металл подорожал на 0,5%) на фоне сообщений СМИ о том, что между США и Китаем сохраняются разногласия по ряду вопросов, и подписание торгового соглашения может быть отложено до 2020 года. Однако сегодня утром появились более оптимистичные комментарии. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил о возможности скорого подписания соглашения. Кроме того, стало известно, что сегодня могут состояться телефонные переговоры между США и Китаем, на которых, возможно, будут подведены итоги первого этапа подготовки торгового соглашения. Эти новости оказали давление на котировки золота, которые опустились почти на $10 до $1 463 за унцию.

Сегодня в течение дня в США будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству за октябрь, а также индекс производственной активности штата Нью-Йорк (Empire State Manufacturing). Во второй половине дня цены на золото могут продолжить снижение с утренних уровней, если станет очевиден какой-либо прогресс в торговых переговорах США и Китая.

Мы не исключаем, что золото может подешеветь до уровня $1 445-1 450 за унцию.



