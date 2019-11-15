Спекулянтам становится все скучнее и скучнее. Вроде бы, что-то происходит, и, вроде бы, выступают важные люди (президент, председатель ФРС, члены ФРС), которые должны дать ориентиры для участников рынка, но рынок при этом почему-то ни на что не реагирует. Стоит мертво на достигнутых исторических высотах, как отряд смертников, защищающий свои позиции.

Особенно хорош в этом плане индекс Dow Jones (DJIA-30), который за последние 6 торговых сессий вырос аж (!!!) на целых 7 пунктов, или иначе на 0,02%. Просто-таки, выдающийся результат! Правда, и его младшие собратья за это время также не продемонстрировали особой прыткости. И приходится только удивляться, как при такой апатичной торговле индексам день за днем удается все же переписывать свои исторические максимумы. Вот и вчера индекс S&P500 закрылся на максимальных за всю историю уровнях. Правда, до отметки в 3100 пунктов так и недотянул.

Понятно, что если индексы стоят на месте, то и отдельные сектора также не блещут особой динамикой. Изменения по секторам вчера ограничились диапазоном в +\- 0,4%. Лучшими при этом были акции компаний, работающие в сфере услуг, а худшими — акции сырьевых компаний.

Что же касается отдельных компаний, то здесь все шансы отличиться имели акции мирового лидера ритейлинга — компании Walmart (WMT, —0,27%). На премаркете после выхода очень сильной и уверенной квартальной отчетности акции этой компании прибавляли вплоть до 4% к закрытию среды. Однако удержать эту высоту инвесторы не смогли. В ходе торгов погода стала портиться, начались продажи и торговый день акции Walmart завершили, к величайшему сожалению многих, уже на отрицательной территории.

Однако еще более разочаровывающим оказался результат по акциям еще одного гранда американской, да и не только американской, но и всей мировой экономики, компании Cisco (CSCO, —7,33%). Виной тому также квартальная отчетность. Которая, кстати, была не такой уж плохой и провальной. Однако инвесторов насторожили большие расходы компании и негативные перспективы развития бизнеса в 2020 году. Как видим, результат весьма удручающий. И он вдвойне негативен, поскольку акции Cisco пробили очень важный уровень поддержки в районе $46 и, таким образом, открыли путь к уровню в 40 долларов, что более чем на 10% ниже текущих значений.

Ожидания рынка 15 ноября

И снова в ход пошли словесные интервенции. И снова слова, за которыми, может быть, стоят, а может быть, и не стоят реальные дела, являются основной движущей силой на рынке. Вчера главным «стрелком словами» оказался экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, который поздно вечером, выступая в Совете по международным отношениям, заявил, что на американо-китайских переговорах «достигнут хороший прогресс» и сделка почти закрыта. Поскольку это заявление было сделано уже по окончании основной торговой сессии в США, то первыми на эти слова отреагировали рынки Японии и Китая. Естественно, реакция была позитивной. Правда, Китаю это все же не помогло, и в конце концов китайский рынок закрылся все же в красной зоне с потерей в индексе Shanghai Composite 0,64%.

Зато участники торгов в Европе и США настроены более оптимистично. Европейские индексы дружно прибавляют от 0,3 до 0,5 процента. Исключение составляет только британский FTSE 100, который находится в красной зоне с небольшим минусом и пока выходить из нее не собирается.

Что же касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то они прибавляют порядка 0,3%. Позитив есть, но все же следует признать, что особого хайпа не наблюдается. Слишком уж мало веры всем этим бравурным словам, за которыми очень часто вообще ничего не стоит. Крикам «Волк, волк!» многие уже просто перестали верить.

Поэтому главные внимание сегодня участники рынка уделят скорее не словам Кудлоу, а выходящим макроэкономическим данным. И в этой связи особый интерес вызывают данные по розничным продажа за октябрь. Сентябрьские данные были провальными. Однако сейчас аналитики предполагают, что ситуация должна немного выровняться и мы должны увидеть рост продаж на 0,2% против снижения на 0,3% месяцем ранее. Если данные выйдут in-line или лучше, то это безусловно поддержит рынок. В противном же случае может начать по крайней мене небольшая распродажа.

Кроме розничных продаж вызывает также повышенный интерес и данные по промышленном производству. И вот здесь особого оптимизма у аналитиков нет. Месяцем ранее мы увидели снижение в 0,4%. Сейчас ожидается точно такая же цифра. Как отреагируют на это участники рынка? Если данные по розничным продажам не подведут, то они наверное компенсируют негатив от снижения темпов роста промышленного производства. В противном же случае рынку не сдобровать.

И все же сегодня у нас больше шансов увидеть очередные достаточно спокойные торги с продолжением проторговки текущих уровней. Вряд ли участники рынка захотят устраивать «движуху» в какую бы то ни было сторону в конце рабочей недели, которая, несмотря на «мини стояние на Угре» все же отметилась целой серией исторических максимумов. И испортить настроение себе мы всегда успеем и с этим спешить точно не стоит.