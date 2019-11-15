Nvidia отчиталась за третий фискальный квартал 2020 года выручкой $3,01 млрд против консенсуса $2,91 млрд и прибылью на акцию в размере $1,45 против ожидавшихся $1,57.

Основным драйвером роста благодаря повышению объема продаж новой приставки от Nintendo стал сегмент Gaming. Позитивный вклад в финансовые результаты внес и Data-center, однако продолжение его роста под вопросом, поскольку Intel и AMD наращивают свое присутствие в этом сегменте из-за высокого спроса со стороны Google, Amazon и Microsoft. Улучшение показателей маржинальности должно помочь компании в наращивании капитальных расходов и инвестиций в исследования.

Nvidia прогнозирует выручку за текущий квартал на уровне $2,95 млрд при среднерыночном консенсусе в $3,05 млрд. Мы полагаем, что компания дала консервативный прогноз и сможет его превзойти. Также Nvidia заявила, что возобновит обратный выкуп акций после поглощения Mellanox Technologies за $6,8 млрд, которое, по некоторым данным, может состояться до конца года. До этого момента акции останутся под прессингом высокой конкуренции и заниженного прогноза. На текущий момент акция оценивается по фундаментальной стоимости в $208.