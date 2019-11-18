По итогам пятничных торгов американские биржевые индикаторы закрылись ростом, обновив исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,77%, закрывшись на отметке 3120,46 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,73%. Индекс MSCI Emerging Market вырос на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 1,83%. Доходность 10-летних облигаций Германии увеличилась на один базисный пункт, до —0,34%.

В пятницу инвесторы продолжили отыгрывать заявление экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, который сообщил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения. Однако, как и прежде, деталей и сроков подписания сделки чиновник не сообщил. На данном этапе рынки уже заложили в цену большую часть позитива от грядущего торгового соглашения и по факту его заключения (либо даже срыва, что также нельзя исключать, так как Китай требует отмены всех ранее введенных пошлин, на что США вряд ли пойдут), "медведи" смогут увидеть долгожданную коррекцию.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,88%, закрывшись на отметке $63,45. Поводом для оптимизма послужили мажорные настроения на заокеанских и биржах и данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за прошедшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на десять единиц. Сейчас для продолжения восходящего движения игрокам на повышение нужно уверенно закрепиться над уровнем $63, в противном случае стоимость фьючерсного контракта Brent снова вернется в диапазон $61 — $63.

Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,42%, закрывшись на отметке 2934,82 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2950 и 2980 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 145000 и 143000 пунктов, сопротивление — 146700 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,76 руб./$, прибавив 0,33 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,65 и 63,10, сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.